Bakan Kacır: 246 bin istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl İstanbul’da üçüncüsü düzenlenen F İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri fuarında konuştu.



"185 BİN KİŞİYE İSTİHDAM OLANAĞI SUNULUYOR"



Bakan Kacır, "2002’den bugüne gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 8 bin 268 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu teşvikler kapsamında 594 milyar lira sabit yatırımla 246 bin istihdamın önünü açtık. 11'i Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 201 Organize Sanayi Bölgemizde girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor ve bu işletmelerde yaklaşık 185 bin kişiye istihdam olanağı sunuluyor" ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de Ar-Ge odaklı üretime öncelik verildiğini vurgulayan Kacır, "Gıda sektörümüzün teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşümüne öncülük eden 60 Ar-Ge merkezi ve yine teknoparklarımız bünyesinde 161 teknoloji girişimine destek sunuyoruz. Ülkemizin tarım ve gıda sektöründe ihtisaslaşmış ilk teknoparkı Mersin Agropark’ı kurarak gıda ve tarım teknolojilerinde yeni girişimlerin filizlenmesini hızlandırıyoruz." şeklinde konuştu.

"3 BİN 102 PROJEYE 11,8 MİLYAR DESTEK SUNDUK"



Kacır, "TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında; son 22 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 102 projeye ve bu alanda araştırma gerçekleştiren bin 643 bilim insanı ve gencimize 11,8 milyar lira destek sunduk. Türkiye'nin en büyük Avrupa Birliği destekli gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD ile gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm paydaşları kapsayacak, iletişim ağı ve kümelenme platformu Türkiye Gıda İnovasyon Platformunu, TÜGİP’i kurdu. Gıda İnovasyon Merkezimizi, gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik" değerlendirmesinde bulundu.

