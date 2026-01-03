Bakan Kacır açıkladı: "Girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yılda daha fazla girişimciyi istihdama kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kacır, KOSGEB'le girişimcileri 2 milyon TL'ye kadar destekleyeceklerini açıkladı.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB), Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile ilgili paylaşım yaptı. Programdan bahseden Bakan, bu kapsamda girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini söylerken şöyle devam etti:
“Girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz! KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile, imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. 2025 yılında 1.699 proje için 2,4 milyar TL destekleme kararı aldık. 2026’da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz.”
Bugün başlayan başvurular, 31 Ocak 2026'ya kadar devam edecek. Program hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Program Türkiye'nin stratejik öncelikleriyle belirlenen sektörleri desteklemek amacıyla, yeni kurulacak işletmeleri destekleyerek sürdürmeyi amaçlıyor. Bu program kapsamında yapılan başvurularda; 0-1 yaş aralığındaki işletmeler hem iş kurma hem de iş geliştirme desteğinden faydalanabilirken 1-3 yaş arasındaki işletmeler ise sadece iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.