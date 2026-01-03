Bakan Kacır açıkladı: "Girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek"

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB), Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile ilgili paylaşım yaptı. Programdan bahseden Bakan, bu kapsamda girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini söylerken şöyle devam etti:

“Girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz! KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile, imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. 2025 yılında 1.699 proje için 2,4 milyar TL destekleme kararı aldık. 2026’da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz.”