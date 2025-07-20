Bakan Kacır açıkladı: GÖKÇE ateşlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti’nin, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendiğini duyurdu.



Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti’nin, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendiğini belirterek, “SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI’nın entegrasyonunu da tamamladık. Milli Teknoloji Hamlesi ile Tam Bağımsız Türkiye.” ifadelerini kullandı.