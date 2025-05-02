Bakan Kacır duyurdu... 20 milyonluk kredide faiz desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’nda 2. Başvuru Döneminin başladığını duyurarak, “20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kâr payı desteği sağlıyoruz.” dedi.



Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü KOBİ’leri büyütmek için KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’nda 2. Başvuru Döneminin başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



“20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kâr payı desteği sağlıyoruz. Bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar TL yatırım tutarıyla, 877 işletmenin projesini destekliyoruz. Hedefimiz; işletmelerimizin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamak ve rekabetçiliğini artırmak. Daha güçlü, daha üretken Türkiye için KOBİ’lerimizin yanındayız.”



2 Mayıs 2025 (bugün) başlayan başvurular, 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Detaylara, http://kosgeb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.