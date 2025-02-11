Bakan Kacır duyurdu: Tüm market fiyatları tek sitede

Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatının tek bir platformda toplandı.

Vatandaşlar, "http://marketfiyati.org.tr" üzerinden 50 bin ürünün karşılaştırmasını yapabilecek.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımında, sitenin TÜBİTAK ile ortak geliştirildiğini ve yayında olduğunu duyurdu, "Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek." dedi.

MARKETFİYATINDA HANGİ MARKETLER VAR?

Market Fiyatı, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, ve ŞOK Marketler gibi büyük zincir marketlerin fiyatlarını karşılaştırmakta.