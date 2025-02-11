Bakan Kacır duyurdu: Tüm market fiyatları tek sitede
Zincir marketlerdeki tüm fiyatlar tek bir platforma toplandı. Vatandaşlar, yeni açılan web sitesi aracılığıyla 50 bin ürünü karşılaştırabilecek. Birçok zincir marketin fiyat bilgisinin yer aldığı sitede, ürün arama özelliği de bulunuyor. Site üzerinde alışveriş yapılamıyor.
Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatının tek bir platformda toplandı.
Vatandaşlar, "http://marketfiyati.org.tr" üzerinden 50 bin ürünün karşılaştırmasını yapabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımında, sitenin TÜBİTAK ile ortak geliştirildiğini ve yayında olduğunu duyurdu, "Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek." dedi.
MARKETFİYATINDA HANGİ MARKETLER VAR?
Market Fiyatı, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, ve ŞOK Marketler gibi büyük zincir marketlerin fiyatlarını karşılaştırmakta.
https://t.co/DiGYxcbIwy— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 11, 2025
Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.
Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın… pic.twitter.com/P3WOPKqv19
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