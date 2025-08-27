Bakan Kacır: e-Devlet üzerinden 8 bini aşkın hizmet veriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığınca kullanıma sunulan dijital hizmetler uygulamasının, insanı merkeze alan hizmet yaklaşımının açık bir ifadesi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız hutbe ve vaaz arşivinden fetva ve rehber içeriklerine, namaz vakitlerinden zekat-fitre hesaplamalarına kadar geniş bir hizmet yelpazesine artık tek noktadan, erişilebilirlik standartlarına uygun ve kullanıcı dostu bir arayüzle ulaşabilecekler." dedi.



Bakan Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, teknolojide gelişim rüzgarının geçmişten daha güçlü estiğini söyledi.



Yeni dönemde hayatın her alanının yenilikçi teknolojiler ışığında yeniden şekillendiğine dikkati çeken Kacır, bunları iş süreçlerine entegre ederek, dijital dönüşümü başarıyla yürüten kurumların hızlı, güvenli ve etkin hizmet sunma imkanına kavuştuğunu bildirdi.



Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda dijital ekonomiyi, yerli ve milli kabiliyetleri büyüten, üretimde verimliliği, istihdamı ve rekabet gücünü artırarak vatandaşları daha müreffeh yarınlara taşıyacak kaldıraç olarak gördüklerini anlattı.



Bu anlayışı esas alan bir kalkınma modelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yılda başarıyla uyguladıklarına vurgulayan Kacır, "Sağladığımız kapsamlı ve nitelikli teşviklerle muazzam bir AR-GE altyapısı inşa ettik. Bugün 110 teknoparkımızda, 12 bine yakın teknoloji girişimi, yapay zekadan siber güvenliğe, biyoteknolojiden yeşil dönüşüme pek çok alanda yenilikçi çalışmalara imza atıyor." diye konuştu.



"E-DEVLET ÜZERİNDEN 8 BİNİ AŞKIN HİZMET"



Özel sektör firmaları bünyesindeki 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezinde, müteşebbislerin yüksek katma değerli projeler geliştirdiğine işaret eden Kacır, Türkiye'nin artık teknolojiyi yalnızca kullanan değil, teknolojinin pek çok kritik sahasında söz sahibi ve küresel trendleri belirleyen bir ülke olduğunu dile getirdi.



Kacır, teknolojinin Türkiye'nin büyüme ve kalkınma yolculuğunda stratejik bir kuvvet çarpanı olmasının yanında kamu hizmetlerini hızlı, kaliteli, hesap verebilir anlayışla sunmak için de fırsat penceresi sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Son yıllarda dijital çağın imkanlarını aziz milletimizin hizmetine seferber ederek, bürokrasiyi azaltan, hız, kalite ve erişilebilirliği esas alan pek çok adımı hayata geçirdik. e-Devlet Kapısı üzerinden 8 bini aşkın hizmeti tek oturumla, tek ekrandan, güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyimle milletimizin emrine sunuyoruz."



e-Devlet uygulamalarını oluşturdukları güçlü veri yönetişim altyapısıyla, karar alma mekanizmalarına ışık tutan ve kamu politikalarına yön veren bir rehbere dönüştürdüklerini ifade eden Kacır, Türkiye'yi başarılı dijital devlet uygulamalarında referans alınan ülkelerin en tepesine taşıdıklarını bildirdi.



Kacır, Bakanlık olarak, kamunun dijital kimliğini yerli ve özgün çözümlerle tahkim edecek adımların öncüsü ve destekçisi olduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"TÜBİTAK mühendislerimizin eseri, açık kaynak tabanlı yerli ve milli yazılımımız PARDUS'u, kamu kurumlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirmeye ve güncellemeye devam ediyoruz. Kamu yapay zeka çağrılarıyla kamu kurumlarımızın ihtiyaç alanlarına yönelik yerli yapay zeka çözümlerinin teknoloji ekosistemiz tarafından geliştirilmesi için adım attık. TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitümüz, birikim ve tecrübesini, kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarına uygun yerli ve milli çözümler üretmek üzere seferber ediyor. Bugüne kadar 34 kurumda 100'ü aşkın dijital dönüşüm projesini hayata geçiren Enstitümüz, 'Türkiye Yüzyılı'nda da devletimizin dijital omurgasını güçlendirmeye devam edecek."



"KÜRESEL TEKNOLOJİ TEKELLERİ DİJİTAL DÜNYANIN ADALETİNE GÖLGE DÜŞÜRMÜŞTÜR"



Kacır, dijital çağın sunduğu geniş imkanların yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, yapay zeka destekli sahte içeriklerin, gerçeğin üzerini örten ciddi bir tehdit oluşturabildiğine işaret etti.



Dijital platformlarda tekelleşmenin, ifade özgürlüğünden rekabete, kişisel mahremiyetten ulusal güvenliğe kadar pek çok sahada doğurduğu riskleri tecrübe ettiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:



"İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım karşısında, küresel teknoloji tekellerinin hakikati perdeleyen, çifte standartlı uygulamaları, dijital dünyanın adalet ve ifade hürriyetine gölge düşürmüştür. Karşı karşıya olduğumuz tablo, yerli ve milli kabiliyetlerimizi güçlendirerek hukuki ve idari çerçevemizi tahkim ederek, özgürlüğü, veri güvenliği ve mahremiyeti esas alan milli uygulamalarının gerekliliğini ortaya koyuyor. Dijital egemenliğimiz için önemli ve öncelikli gördüğümüz, Türkçe Doğal Dil İşleme Modeli ile harita ve navigasyon uygulamalarının teknoloji ekosistemimiz tarafından geliştirilmesi için yakın dönemde adım attık."



Kacır, dezenformasyon karşısında kamu kurumlarının vatandaşları doğru bilgiyle doğru zamanda buluşturmasının birer ödev olduğunu vurgulayarak, bu nedenle, din hizmetlerinde dijitalleşmeyi, sahih dini bilginin doğru, hızlı ve güvenli biçimde topluma ulaştırılmasının oldukça önemli olduğunu dile getirdi.



TEK NOKTADAN DİYANETİN DİJİTAL HİZMETLERİNE ERİŞİM



Diyanet İşleri Başkanlığının dijital altyapısının tahkimi, yüz yılı aşkın süredir milletin manevi hayatına rehberlik eden bu köklü kurumun, çağın gereklerine uygun biçimde daha etkin, şeffaf ve güvenli hizmet sunma vizyonunun vazgeçilmez parçası olduğuna dikkati çeken Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:



"TÜBİTAK ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortak çalışmasının eseri AYGÖZ Sistemi ile hilal ve ufuk gözlemlerini bilimsel verilere dayalı, şeffaf ve ölçülebilir bir zemine taşıdık. Başkanlığımızın, yerli ve milli işletim sistemi PARDUS'u yaygın ve etkin biçimde kullanması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Dijital hizmetler uygulaması, çağın gereklerine uygun, insanı merkeze alan hizmet sunma yaklaşımının açık bir ifadesidir. Vatandaşlarımız hutbe ve vaaz arşivinden fetva ve rehber içeriklerine, namaz vakitlerinden zekat-fitre hesaplamalarına kadar geniş bir hizmet yelpazesine artık tek noktadan, erişilebilirlik standartlarına uygun ve kullanıcı dostu bir arayüzle ulaşabilecekler. Bu yolda attığımız her adımı, 'Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız ve güçlü Türkiye hedefimize hizmet eden birer hamle olarak görüyoruz."



Diyanet İşleri Başkanlığının "e-Diyanet" uygulaması Google Play Store ve APP Store üzerinden indirilebiliyor.