Bakan Kacır: Pek çok markanın adresi Türkiye olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de yeni nesil teknoloji yatırımlarını desteklediklerini bildirerek, "Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var ve hedefimiz önümüzdeki dönemde bu ilgiyi yatırıma dönüştürmek." ifadesini kullandı.



Kacır, 8 farklı şehri ziyaret ettiği Çin seyahatini değerlendirdi. Çin'de otomotiv ve batarya üretim sektöründe faaliyet gösteren GAC AION, Chery, Zeekr, BYD, SAIC, Fararis ve Huawei firmalarını ziyaret ettiğini aktaran Kacır, Çin'in, otomotiv sektöründeki dönüşümün öncüsü olduğuna işaret etti.



Gelecek dönemde pek çok ülkedeki otomobil pazarında yeni oyuncuların ortaya çıkacağına dikkati çeken Kacır, "Özellikle elektrikli araç odaklı dönüşümü Türkiye için fırsata dönüştürmenin gayreti içindeyiz. Attığımız en önemli adım, milli markamız Togg'u ortaya çıkarmak oldu. Tam zamanında Türkiye bu kez devrimin öncü ülkelerinden biri olabilmek adına önemli bir hamleyi gerçekleştirmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE'Yİ YAKİNEN TAKİP EDİYORLAR"

Yeni nesil teknoloji yatırımlarını teşvik ederek, desteklediklerini aktaran Kacır, "Bu imkanları muhataplarımızla paylaştık. Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var ve hedefimiz önümüzdeki dönemde bu ilgiyi yatırıma dönüştürmek, bu markaların Türkiye'ye yatırım yapabilmelerini sağlayacak adımları atmak. Ziyaretlerimizde bunun gayreti içinde olduk. Onların da Türkiye'yi çok yakinen takip ettiklerini gördük." ifadelerini kullandı.



Kacır, "Mobilite sektöründe akıllı ulaşım çözümleri tarafında önemli projeler gerçekleştiren Huawei'yi de ziyaret ettik. Şirketin Türkiye'de bir AR-GE merkezi var. Bu merkez önemli çalışmalara imza atıyor. Huawei'nin otomotiv çözümlerinde kullandığı pek çok ürün ve sistemin Türkiye'deki AR-GE merkezinde geliştirilmiş olduğunu duymak ayrı bir gurur vesilesi oldu. Türkiye'nin bu alanda hızlanması, yenilikçi teknolojilerin üretim üssü haline gelebilmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde küreselleşme yolculuğunda pek çok marka ve üreticinin adresi Türkiye olacak."