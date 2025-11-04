Bakan Kacır: Türkiye, Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Türkiye’nin kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü ve sanayi üretiminde Avrupa ülkelerini geride bıraktığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü belirten Kacır, yıl sonunda milli gelirin 1,5 trilyon doları, kişi başına düşen gelirin ise 17 bin doları aşmasının öngörüldüğünü ifade etti.



Kacır, sanayi üretim endeksinin salgın öncesine göre Türkiye’de yüzde 30,6 arttığını, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya’da ise gerilediğini belirtti. Türkiye’nin imalat sanayi katma değerinde dünyada 14’üncü sırada olduğunu vurguladı.



YEŞİL DÖNÜŞÜM VE AR-GE VURGUSU

Kacır, Dünya Bankası ile 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi’nin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar mikro ve küçük işletmelere, kooperatiflere ve birliklere kalkınma ajansları aracılığıyla 663 milyon lira destek sağlanacağını söyledi.

Ayrıca, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında 2 binden fazla KOBİ’nin 9 milyar lira tutarındaki yatırımlarına KOSGEB eliyle destek verildiğini ifade eden Kacır, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bu yıl 6 bin megavat güneş ve 4 bin 600 megavat rüzgâr enerjisi kapasitesinin önünün açıldığını aktardı.

SAVUNMA SANAYİDE YERLİ ÜRETİM

HIT-30 programı kapsamında elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4,5 milyar dolarlık yatırımın Türkiye’ye kazandırıldığını belirten Kacır, “2030’a kadar sanayimizde 200 bin robot kullanılacak” dedi.



Kacır, 156 kübit işlemci gücüne sahip kuantum bilgisayarın ülkeye kazandırılacağını, yapay zekâ işlemci kapasitesinin artırılacağını ve dijital dönüşümün tüm sektörlerde hızlanacağını söyledi.



Savunma sanayisinde yürütülen proje sayısının 62’den 1400’ün üzerine çıktığını dile getiren Bakan Kacır, yıllık satışların 1 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.



TÜBİTAK SAGE’nin ısıl pil üretim kapasitesinin iki katına çıkarıldığını açıklayan Kacır, milli hava-hava füzesi GÖKHAN’ın üretime geçtiğini, KIZILELMA ve ANKA-3 ile insansız hava araçlarına hava-hava angajman kabiliyeti kazandırılacağını kaydetti.



TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE 160 MİLYAR LİRA YATIRIM



Bakan Kacır, fon mekanizmalarıyla 990 Türk teknoloji girişiminin 160 milyar lira yatırım aldığını, TÜBİTAK BİGG desteğiyle kurulan 2 bin 500’den fazla girişime 3,4 milyar lira destek sağlandığını belirtti.



Atatürk Havalimanı’nda kurulan “Terminal İstanbul” projesinin dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olacağını ifade eden Kacır, 2026 sonunda her ilde teknopark veya girişim ofisi bulunacağını söyledi.

Kacır, bu yılın 10 ayında verilen teşviklerle 1,17 trilyon lira tutarında yatırımın önünün açıldığını belirtti.

Son bir yılda uluslararası doğrudan sermaye yatırımlarının yüzde 46 artarak 15,6 milyar dolara ulaştığını kaydeden Kacır, Türkiye’nin teknoloji, sanayi ve savunma alanında bölgesel güç haline geldiğini vurguladı.