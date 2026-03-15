Bakan Kacır'dan İstanbul'un sanayicilerine ve iş insanlarına çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “İstanbul Dostları”nın düzenlediği geleneksel sahur programında iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmada Bakan Kacır, geçen yıl düzenlenen sahur programında da jeopolitik gelişmeleri ele aldıklarını ve son bir yılda Türkiye'nin komşusu İran'ın iki kez saldırıya uğradığını anımsatarak, bu saldırıların uluslararası hukukta yeri olmayan usullerle gerçekleştiğine, savaşın sınırları itibarıyla İran ile de kısıtlı olmadığına dikkat çekti.

Kacır, bölgeyi etkisi altına alan ateş çemberinin oluşmakta olduğunu, Türkiye'nin gelişmeleri takip edip itidalle yaklaştığını dile getirerek, diğer bölgelerde devam eden savaşlara değindi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne işaret eden Kacır, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi ve milli teknoloji sistemleri gibi ürünlerin üretimindeki atılımlarına dikkat çekti.

Kacır, dünyanın gelişmiş savunma sanayisi sistemlerini üreten ülkelerin çok sayıda ülkeyle işbirliği halinde bu üretimleri yaptıklarını gördüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sistemi açıp baksanız içinde en az 5-6 yüksek teknoloji ülkesinden alt sistemlerin bir araya getirildiğini görürsünüz ve o ülkeler birbirleriyle cömertçe bu bileşenleri paylaşırlar. Elektronik sistem bir ülkeden gelmiştir. Optik sistem başka bir ülkeden gelmiştir, nadir toprak elementi başka bir ülke tarafından temin edilmiştir ve nihayetinde 6-7 ülke bir araya gelip aslında o gördüğümüz platformu, sistemi geliştirmekte, üretmektedir.

Bizde ise her bir çekirdek teknolojisine kadar ancak kendi imkanlarımızla geliştirebildiğimiz, üretebildiğimiz ürünlerle bu yolu alma zorunluluğu gerçekleşti ama başardık, başarıyoruz. Türkiye, çok büyük mesafe katetti. Kara araçlarında, deniz platformlarında, denizaltı platformlarda, hava araçlarında, uzay uydu sistemlerinde, savunma sanayisinin tüm katmanlarında Türkiye, kendi ihtiyaçlarını çok büyük oranda kendi imkanlarıyla karşılayabilen bir ülke."

“EN AZ 5 BİN FİRMAMIZI DAHA SAVUNMA SANAYİSİNE KAZANDIRMALIYIZ”

Bakan Kacır, Türkiye'nin envanterine giren hava savunma sistemlerine değinerek, "Geçtiğimiz yıl SİPER'in ilk sistemlerinin teslimatı yapılmış oldu ve Çelik Kubbe Projesi kapsamında 100 sistem Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine kazandırıldı. Bu proje devam edecek. Hava savunma sistemi dediğimizde güçlü radarlardan ve çok isabetli çalışan füzelerden bahsediyoruz. Burada ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK gibi kurumlarımızın gerçekten dünya çapında bir kabiliyet biriktirdiğini ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında sanayileşme atılımı gerçekleştirdiklerini ve OSB istihdamının arttığını, AR-GE gibi yatırımların çoğaldığını dile getirdi.

“2026'DA SANAYİ ÜRETİMİNİ DAHA DA ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ”

Kacır, uygulanan ekonomi programına ve enflasyonla mücadeleye de değinerek, "Fiyat istikrarını sağlama, programın ana hedefleri. Burada da mesafe katettik. Son bir yılda da aslında trendimiz olumlu yönde devam etti." diye konuştu.

Türkiye'nin makroekonomik verilerine ilişkin bilgi veren Kacır, yüksek teknoloji üretimindeki artışın 2024'te yüzde 2,1 olduğunu, 2025'te 11,4 olarak gerçekleştiğini, sermaye malı üretiminin büyümesinin de aynı dönemlerde yüzde 0,3'ten yüzde 8,5'e yükseldiğini söyledi.

Kacır, bu rakamların uygulanan ekonomi programının sanayi üretimi üzerindeki yan etkiler diye tarif edebilecekleri unsurlarının 2025'te daha düşük seviyelere indirgendiğini gösterdiğini dile getirerek, "2026'da sanayi üretimini daha da önceliklendireceğiz. Bunun ilk sinyallerini geçtiğimiz haftalarda ilan ettiğimiz programlarla aslında müteşebbislerimize ve reel sektörümüze verdik. Bu yıl sanayicilerimizin finansmana erişimini hem daha kolay hem daha uygun maliyetli hale getireceğimiz bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

“GELİN, 13 YENİ SANAYİ BÖLGESİNİN 2'SİNİ İSTANBUL OLARAK BİZ YAPALIM”

Bakan Kacır, üreten kesimleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin erken sanayisizleşme gibi bir tehditle yüz yüze kalmasına asla fırsat vermeyiz. Dolayısıyla gereken tüm tedbirleri sanayimizin üretim gücünü korumak için almaya devam edeceğiz. Tabii özellikle KOBİ'lerin o anlamda güçlü tutulması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sanayi alanlarına ilişkin de bilgi veren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben buradan İstanbul'un sanayicilerine, iş insanlarına da bir çağrı yapmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de OSB başkanları ve sanayi ticaret odası başkanlarıyla bir toplantımız vardı. Bu çağrıyı onlarla da paylaşmıştım. Şimdi ikincisini İstanbul'dan paylaşmış olacağım sizlerle. Gelin, bu 13 yeni sanayi bölgesinin 2'sini İstanbul olarak biz yapalım. Anadolu Yakası'ndaki organize sanayi bölgelerimiz bir araya gelsinler, bu bölgelerden birini biz onlarla birlikte inşa edelim. Aynı şekilde Avrupa Yakası'ndaki organize sanayi bölgelerimiz bir araya gelsinler ve onlarla da bir diğerini inşa edelim. Sanayiyi Marmara'nın dışına taşımak zorundayız. İstanbul'umuz çok kıymetli, çok değerli. Elbette yüksek teknoloji yatırımları, AR-GE, inovasyon yatırımları devam edecek. Elbette mevcut tesislerimiz, dijital dönüşümle modernize olmalılar.”