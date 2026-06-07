Bakan Kacır'dan Sıfır Atık Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Görüşmelerde, ülkeler arasındaki sanayi, teknoloji, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirten Bakan Kacır, Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Judith Kapinga, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan, Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Labanya Margaret Mathya Ugila ve Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Rita Schwarzelühr-Sutter ile verimli temaslarda bulunduklarını kaydetti.

“ORTAK KALKINMA HEDEFLERİ İÇİN TECRÜBE PAYLAŞIMI ARTACAK”

Kacır, ülkeler arasında tesis edilen güçlü diyalog ve ortaklık mekanizmalarının yeni fırsat kapıları aralayacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak yeşil dönüşüm, temiz teknolojiler ve döngüsel ekonomi alanlarında uluslararası işbirliklerimizi güçlendirmeye, ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımını artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."