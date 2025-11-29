Bakan Kacır'dan teknolojide bağımsız gelecek mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen “Sanayiyle Büyüyen Türkiye: ASKON 2053 Vizyon Zirvesi” programına katıldı. Kacır burada, "Türkiye'nin Geleceği: Millî Teknoloji Hamlesi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Zirvede konuşan Kacır, ASKO'nun 2053 vizyonu doğrultusunda Türk sanayinin geleceğini planlamak ve istişare etmek üzere gerçekleştirdiği toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Zirvenin hızla kurumsallaşmasını ve Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna, eşsiz katkılar sunmasını temenni etti.

ASKON'un yolculuklarında en sağlam yol arkadaşlarından olduğunu ifade eden Kacır, "Karşılaştığımız her sınamada, her meydan okumada, her zorlukta sizlerle, ASKON üyesi iş insanlarımızla, müteşebbislerimizle omuz omuza verdik, sırt sırta verdik ve büyük başarı hikayelerini hep birlikte bugüne kadar hayata geçirdik." dedi.

Kacır, şimdiye kadar yapılanların bundan sonrasında yapılacakların fragmanı niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyılını hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Şüphesiz bu yolculuğun en önemli başlıklarından biri Millî Teknoloji Hamlesi." diye konuştu.

Millî Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunun adı olduğunu ifade eden Kacır, "Millî Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla, kendi yetkinlikleriyle, kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğu. Millî Teknoloji Hamlesi en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğu." değerlendirmesinde bulundu.