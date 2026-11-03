Bakan Kacır'dan Togg, BYD ve Made in EU açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının ve bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg 2023'te 19 bin 600, 2024'te 30 bin, 2025'te 39 bin teslimat yapmışken bu yıl inşallah 60 bine yakın teslimatla seneyi tamamlayacak. Önümüzdeki yıl yeni model çıkaracağız ve inşallah 100 bin adetlik kapasiteye doğru hızla ilerleyeceğiz." dedi.



Kacır, Togg'un kendi segmentinde bu yıl yüzde 31 payla en çok satan otomobil olduğunu hatırlattı.

Togg'a çok ayrıcalıklı destekler sunduklarını aktaran Kacır, Togg araçlarında ÖTV iadesi dahil olmak üzere başka hiçbir markaya şimdiye kadar sunmadıkları pek çok teşviki sunduklarının altını çizdi.

Togg'da maliyet düşürücü tedbirler alındığına da dikkati çeken Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Togg'a bu destekleri verdik ama diğer otomobil markalarının da Türkiye 'deki yatırımlarını önemsiyoruz. Türkiye bir otomotiv ülkesi, 8 küresel marka Türkiye'de yatırım yapmakta. Son dönemde Tofaş, Hyundai, Ford, Oyak Renault muazzam yatırımları hayata geçirdiler. Yeni projelerini teşvikler kapsamında 157 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirmekteler. Toyota'nın da ilave yatırımlarıyla bu rakam 200 milyar lirayı aşacak. Biz bir ekosistem inşa ediyoruz. Togg ile beraber bütün otomotiv sanayisinin dönüşümünü önemsiyoruz. Tek başına bir markayla ekosistem inşa edemezsiniz. Bütün altyapınızı bu alanda harekete geçirmelisiniz."

“ÇİN'DEN YENİ YATIRIMLAR İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

BYD ile yaptıkları yatırım anlaşmasının ise tümüyle mevzuata uygun yapıldığının altını çizen Kacır, halihazırda yürürlükte olan anlaşma kapsamındaki yatırımın hayata geçmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Kacır, bu gayretleri devam ettireceklerini belirterek, "Nasıl geçmişte Japonya'dan, Kore'den, dünyanın farklı ülkelerinden yatırımları bu sektörde Türkiye'ye çektiysek, Çin'den yatırımları da bu sektörde Türkiye'ye çekebilmek için çabalarımızı, çalışmalarımızı elbette sürdüreceğiz. Ama yaptığımız her iş hukukidir, doğrudur." dedi.

MADE IN EU KONUSU

Made in EU için de Dışişleri ve Ticaret bakanları dahil tüm ilgililerle çalıştıklarını vurgulayan Kacır, "Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu sıkıntıyı anlıyoruz ama onlara da hatırlatıyoruz ki Türkiye büyük bir üretim gücüdür. Türkiye'nin yolu açıktır, geleceği parlaktır. Önceliği yatırımdır, üretimdir." değerlendirmesinde bulundu.