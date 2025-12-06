Bakan Kacır'dan Togg değerlendirmesi: "Yolun açık olsun"
06.12.2025 13:17
Son Güncelleme: 06.12.2025 13:26
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan Kacır, Togg'un TURQUALITY Programı'na katılmasını değerlendirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un TURQUALITY Programı'na katıldığını belirterek, "Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak. Yolun açık olsun Togg." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kacır, Togg'un Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Programı'na kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kacır, şunları kaydetti:
"Togg, markalarımızın küreselleşme yolculuğuna önemli katkılar sunan, Ticaret Bakanlığı'mızca yürütülen TURQUALITY Programı'na katıldı. Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak. Yolun açık olsun Togg."
Togg’un ilk modeli T10X’in ardından kullanıcılarla buluşturduğu ikinci modeli T10F, bu yıl 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de ise Almanya’da satışa sunuldu. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğini değerlendiren bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alarak Avrupa’nın en güvenli araçlarından biri oldu.
TOGG T10F'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Menzil (WLTP) - 623 km'ye kadar, Şarj Süresi - Yüzde 20'den Yüzde 80'e yaklaşık 28 dakika (180 kW DC hızlı şarj), Motor Seçenekleri - Tek motorlu RWD: 218 hp, Çift motorlu AWD: 430 hp, 0–100 km/s Hızlanma - 4,6 – 7,5 saniye arası (versiyona göre), Maksimum Hız - 200 km/s, Dijital Kokpit - 12,3 inç gösterge, 29 inç bilgi-eğlence, 8 inç kumanda ekranı (toplam 41,3 inç uçtan uca ekran), Bağlantılı Teknolojiler - Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı internet, Wi-Fi hotspot, Snapdragon işlemcili kokpit, Aerodinamik - 0.24 sürtünme katsayısı
SIFIR FAİZLİ, UZUN VADELİ, YÜKSEK TUTARLI KREDİ AVANTAJI
Enflasyonist ortamda uzun vadeli kredi kullanarak satın alınan ürünlerin taksitlerini ödemek her geçen yıl daha da düşük maliyet sunuyor. Özellikle kurumsal krediyle alınan Togg'larda gider kalemleri arttıkça vergiden düşüş de yaşanıyor ve böylece kurumsal müşteriler uzun vadede alınan araçtan kar elde etmiş oluyor.
Bireysel müşterilere Togg T10F V1-V2'de 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 83 bin 334 liraya, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,39 faiz oranıyla aylık ödemesi 68 bin 617 liraya, T10F 4More'da 1 milyon lira krediye, 12 ay vade, yüzde faiz, aylık ödemesi 83 bin 334 liraya, 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,30 faiz oranıyla aylık ödemesi 68 bin 604 lira oluyor.
Kurumsal müşterilere Togg T10F V1-V2 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık ödemesi 83 bin 334 lira, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 faiz oranıyla aylık ödemesi 71 bin 923 lira, T10F 4More 1 milyon lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 83 bin 334 lira ödeme, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 faiz oranıyla aylık 71 bin 923 liraya sahip olunuyor. Böylece kurumsal müşteriler Togg T10F'i para ödemeden tamamı kredili şekilde satın alabiliyor.
Togg T10X V2'de bireysel müşterilere 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 liraya, 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,48 faiz oranıyla aylık 70 bin 91 liraya, T10X 4More 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 83 bin 334 lira, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,3 oranında faiz oranıyla aylık 68 bin 604 lira ödenerek alınabiliyor.
T10X 4More kurumsal müşterilere 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 334 liraya, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 oranında faizle aylık ödemesi 71 bin 923 liraya geliyor.