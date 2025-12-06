Bakan Kacır'dan Togg değerlendirmesi: "Yolun açık olsun"

SIFIR FAİZLİ, UZUN VADELİ, YÜKSEK TUTARLI KREDİ AVANTAJI

Enflasyonist ortamda uzun vadeli kredi kullanarak satın alınan ürünlerin taksitlerini ödemek her geçen yıl daha da düşük maliyet sunuyor. Özellikle kurumsal krediyle alınan Togg'larda gider kalemleri arttıkça vergiden düşüş de yaşanıyor ve böylece kurumsal müşteriler uzun vadede alınan araçtan kar elde etmiş oluyor.

Bireysel müşterilere Togg T10F V1-V2'de 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 83 bin 334 liraya, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,39 faiz oranıyla aylık ödemesi 68 bin 617 liraya, T10F 4More'da 1 milyon lira krediye, 12 ay vade, yüzde faiz, aylık ödemesi 83 bin 334 liraya, 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,30 faiz oranıyla aylık ödemesi 68 bin 604 lira oluyor.

Kurumsal müşterilere Togg T10F V1-V2 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık ödemesi 83 bin 334 lira, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 faiz oranıyla aylık ödemesi 71 bin 923 lira, T10F 4More 1 milyon lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 83 bin 334 lira ödeme, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 faiz oranıyla aylık 71 bin 923 liraya sahip olunuyor. Böylece kurumsal müşteriler Togg T10F'i para ödemeden tamamı kredili şekilde satın alabiliyor.

Togg T10X V2'de bireysel müşterilere 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 liraya, 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,48 faiz oranıyla aylık 70 bin 91 liraya, T10X 4More 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 83 bin 334 lira, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,3 oranında faiz oranıyla aylık 68 bin 604 lira ödenerek alınabiliyor.

T10X 4More kurumsal müşterilere 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 334 liraya, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 oranında faizle aylık ödemesi 71 bin 923 liraya geliyor.