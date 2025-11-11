Bakan Kacır'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmek ve genç girişimcilere destek olmak için önemli adımlar attıklarını belirterek, "(Dünyanın en büyük yatırım fonlarının temsilcilerine hitaben) Sizleri Türkiye'de büyümeye, Türkiye'deki girişimlerle işbirliği yapmaya davet ediyorum. Ben ve ekibim, her adımda yanınızda olmaya hazırız." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Endeavor Türkiye işbirliğinde İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve dünyanın önde gelen yatırımcı, girişim sermayesi ve büyüme fonlarını, alanında çığır açan yapay zeka ve robotik gibi teknolojilerin girişimcileri ile bir araya getiren "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi" başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Kacır, etkinliğin, girişim ve büyüme fonlarını, yatırımcı ortaklarını ve vizyoner girişimcileri bir araya getirerek Türk girişimciler ile küresel sermaye arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi.

Teknolojinin her alanını yeniden şekillendirdiğini, girişimlerin bu gücü gerçek değere dönüştürdüğünü, cesur fikirleri ürün ve hizmete çevirip hızla küresel pazarlara taşıdığını anlatan Kacır, teknolojiyi doğru fikirle doğru zamanda ve düşük maliyetle geniş kitlelere ulaştıran ekiplerin eski modelleri yıktığını ve çoğu zaman yüzyıllık firmaları geride bıraktığını bildirdi.

Kacır, "Bu nedenle teknoloji girişimciliğini kalkınma modelimizin temel taşlarından biri olarak görüyoruz. Araştırma, sermaye ve yeteneği bir araya getiren güçlü bir inovasyon ekosistemi inşa ederek bunun zeminini oluşturduk." diye konuştu.

Türkiye'de halihazırda 1700 AR-GE ve tasarım merkezinin, yüksek nitelikli mühendis ve teknisyenlerin gücüyle, katma değerli üretimi destekleyen çözümler geliştirdiğini kaydederek, 113 teknoparkta yaklaşık 12 bin firmanın geleceğin teknolojilerini bugünden inşa ettiğini, GO Girişim Ofisi'ndeki 100'ün üzerindeki girişimin yalnızca ofis alanı değil mentörlük, iş modeli tasarımı, finansmana erişim, pazara giriş ve küresel ölçeklenme gibi uçtan uca destekler aldığını anlattı.

Kacır, AR-GE ve teknoloji alanında yaşanan ilerlemelerden bahsederek, bunun en bariz örneğinin savunma sanayisinde görüldüğünü belirterek, "Türkiye, halihazırda insansız hava araçlarında (İHA) dünya liderleri arasında yer alıyor. Artık kendi eğitim uçaklarımızı, helikopterlerimizi, deniz platformlarımızı, kara sistemlerimizi ve uydularımızı tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz." dedi.

"HER YIL YAKLAŞIK 1 MİLYON MEZUN ULUSAL YETENEK HAVUZUMUZA KATILIYOR"

Bakan Kacır, savunma sanayisindeki gelişmelerden, yerli otomobil Togg'dan, inovasyon alanındaki ilerlemelerden bahsederek, girişim ekosisteminin tam potansiyeline ulaşmasının doğru yetenekle eşleştiğinde mümkün olacağını, bu nedenle insanı girişim stratejisinin merkezine koyduklarını söyledi.

Gençlere ve girişimcilere yönelik sundukları destekleri anlatan Kacır, genç nüfusa, yeni teknolojilere hızla uyum sağlayan, hızlı öğrenen ve fikirleri ürüne ve şirkete dönüştürebilen bir yetenek havuzuna sahip olduklarını vurguladı.

Kacır, her yıl yaklaşık 1 milyon mezunun ulusal yetenek havuzuna katıldığını kaydederek, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin, Kampüste Sektör Girişimi'nin, Ulusal Teknoloji Uzmanlık Programları'nın ve TEKNOFEST'in gençleri geleceğin becerileriyle donattığını ve onlara ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

BAKAN KACIR'DAN TÜRKİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI

Bakan Kacır, yapay zeka gibi öncü alanlarda inovasyona açık bir tutumla, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, risk bazlı ve orantılı bir düzenleme yaklaşımı benimsediklerinin altını çizdi.

Kacır, "Düzenlemelerimizi kopyalamak yerine kendi ihtiyaçlarımıza göre tasarlayacağız. Bu vesileyle sizleri Türkiye'de büyümeye, Türkiye'deki girişimlerle işbirliği yapmaya davet ediyorum. Ben ve ekibim, her adımda yanınızda olmaya hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.