Bakan Kacır: Kadınlara 22.4 milyar lira destek verdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 23 yılda TÜBİTAK eliyle, bilim insanlarına yönelik destek programları kapsamında, 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek verdiklerini bildirdi.



Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Bakan Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Ankara Hakimevi'nde yapıldı.



Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde planlı, uzun vadeli hedeflerle, sağlam ve güçlü bir altyapıyla, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini söyledi. Yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretimi esas alan kalkınma modeli ile Türkiye'yi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üsleri arasına taşıdıklarını belirten Kacır; güçlü, rekabetçi ve çevik üretim kabiliyetine sahip Türk sanayi sektörü ile Avrupa değer zincirlerinin kalbinde olduklarını vurguladı.



Bugün 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezinde müteşebbis ve mühendislerin yenilikçi ürünler geliştirdiğine işaret eden Kacır, "Sayıları 108'i bulan teknoparklarımızda, 11 bin 500'den fazla firma AR-GE ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor. Türkiye Yüzyılı'nda bilim, teknoloji, AR-GE ve yüksek teknolojili üretimde dünyada söz sahibi, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tesis etmiş bir Türkiye'yi toplumumuzun tüm kesimlerini kalkınma yolculuğuna dahil ederek inşa edeceğiz. Bu doğrultuda, Türk kadınlarının ekonomik ve sosyal hayata katılımını en üst düzeye çıkararak sahip oldukları yüksek potansiyeli harekete geçirmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda gerçekleştirilen reform niteliğindeki düzenlemelerle eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadınlar güçlü ve etkin bir şekilde temsil edildi. Karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaya başladı." dedi.



"7 TURCON'UN 4'ÜNÜ KADIN GİRİŞİMCİLER KURDU"



Türkiye'de kadınların bilim, teknoloji ve girişimcilikte birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını kaydeden Kacır, insansız hava araçlarında, yerli ve milli otomobilde, düzenledikleri kutup bilim seferlerinde Türk kadınlarının izinin ve imzasının bulunduğuna dikkati çekti.



Mehmet Fatih Kacır, girişimcilik ekosisteminden çıkan, 7 Turcorn'un 4'ünün kadın girişimciler tarafından kurulduğuna işaret ederek Bakanlık olarak Türkiye'de kadınların bilim ve teknolojide daha da fazla yer alması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi için gerekli adımları attıklarını anlattı.



Akademi ve kamuya yönelik programlarda 21 binden fazla kadın araştırmacıyı desteklediklerini ve Kadın Girişimciliği İnisiyatifi'ni başlattıklarını hatırlatan Kacır, "Son 23 yılda TÜBİTAK eliyle, bilim insanlarına yönelik destek programları kapsamında 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek verdik." ifadesini kullandı.



"HEDEFİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI'NIN, TÜRK KADININ YÜZYILI OLMASI"



Kacır, KOSGEB programlarında kadın istihdamını öncelikli gördüklerini ve kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguladıklarının altını çizerek kadın istihdamı ve girişimciliğini, Türkiye'de bölgesel kalkınmanın lokomotifi olan kalkınma ajanslarının 2024-2025 dönemi ana teması olarak belirlediklerini anımsattı. Bu kapsamda, destekledikleri projelerle 8 bin 500'den fazla kadını istihdama kazandırdıklarını aktaran Kacır, şöyle devam etti:



"8 bin 300'den fazla kadın girişimciyi destekledik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'yla, kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik 227 projeye 1,8 milyar lira destek sunduk. Kadınların emeğini, bilgisini ve üretkenliğini değerlendirmek için atacağımız daha pek çok adım, katedeceğimiz uzun bir yol var. Bakanlık olarak kadınların üretim ve girişimcilik başta olmak üzere, hemen her alandaki varlığını tüm imkanlarımızla güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Kadınların her alanda önünü açacak uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımı için kamu kurumlarıyla, sivil toplumla yakın işbirliği içinde hareket ediyoruz."



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın, Türk kadının yüzyılı olmasıdır. Bu anlamda, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulunun kurumlar arası eşgüdümün artmasına, ortak politika ve uygulamaların geliştirilmesine, kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almasına katkı sunacak yapıcı bir istişare zemini oluşturacağına yürekten inanıyorum. Bakanlık olarak, kurulun çalışmalarına her türlü katkıyı sunmaya hazırız." diye konuştu.