Bakan Kirişci: Tahıl koridoru zarar görebilir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı.



Rusya ve Ukranya arasında artan gerilimin tahil koridorunu etkileyebileceğini belirten Kirişci, "Savaş bu haliyle giderse risk var, bu herkesi endişelendirmeli” dedi.



Vahit Kirişci, “Biri bir yere saldırıyor, öbürü de karşılık veriyor, karşılığın boyutu nereye sıçrayacak, onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bu dünyanın da çok dikkat kesilmesi gereken bir konu” diye konuştu.

"YAKLAŞIK 7 MİLYON TON ÜRÜN ÇIKARILDI"



Tahıl koridorundan yaklaşık 7 milyon ton ürün çıkarıldığını söyleyen Bakan Kirişci, yaşanan saldırılar sonrasında tahıl koridorunun zarar görebileceğini de belirtti.



Tahıl Koridorunun uzatılmasının önünde olumsuz bir şey olmadığını söyleyen Bakan Kirişci, uygulamanın devamının o günkü şartlara bağlı olacağını vurguladı.

