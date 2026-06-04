TOKİ 20 bin konut satacak. Kura yok, taksit tutarları belli oldu
04.06.2026 11:35
Son Güncelleme: 04.06.2026 12:15
Bakan Kurum konut yapımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık. 500 bin konur cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.” dedi.
Bakan Kurum, AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.
20 BİN KONUT SATIŞA ÇIKACAK
Kurum “TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi. 2,1 milyondan başlayan 18 bin TL taksitli seçeneklerimiz var.” dedi.
Bakan Kurum “Deprem bölgesinde hayat yeniden başladı. 6 Şubat'ta şehirlerimiz enkaz halindeydi. Umudun tükendiği, sevincin hüzne döndüğü, her evde gözyaşı olduğu süreçten bahsediyoruz. Dükkanlar açıldı, sokaklarda çocuklar yeniden gülmeye başladı. Sahilde yürüyor, esnaf kepenk açıp hizmet edebiliyor. Bu bizim için mutluluk vesilesi. 11 ile düzenli olarak her hafta gittim, 11 ilin de hemşerisiyim.” dedi.
KİRALIK KONUTLARIN TESLİMİ EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız." açıklamasında bulundu.
DEPOZİTOLU ŞİŞELERE 1 LİRA
Bakan Kurum, depozito iade noktalarına pet şişe, kutu şişe, cam şişeleri verdiklerinde her biri için 1 lira ödeme yapılacağını söyledi. İster nakit isterse de istenilen markette tutarlar kullanılabilecek. Uygulama 1 Temmuz 2026 tarihinde tüm Türkiye'de devreye girecek.
HOBİ BAHÇELERİ SORUNU
Pandemi döneminde büyük oranda artan hobi bahçelerine ilişkin olarak Bakan Kurum “Tarım alanları korunacak, vatandaşların ihtiyaçları noktasında da kanun el verdikçe çalışma yapacağız.” dedi.