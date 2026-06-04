TOKİ 20 bin konut satacak. Kura yok, taksit tutarları belli oldu

Bakan Kurum “Deprem bölgesinde hayat yeniden başladı. 6 Şubat'ta şehirlerimiz enkaz halindeydi. Umudun tükendiği, sevincin hüzne döndüğü, her evde gözyaşı olduğu süreçten bahsediyoruz. Dükkanlar açıldı, sokaklarda çocuklar yeniden gülmeye başladı. Sahilde yürüyor, esnaf kepenk açıp hizmet edebiliyor. Bu bizim için mutluluk vesilesi. 11 ile düzenli olarak her hafta gittim, 11 ilin de hemşerisiyim.” dedi.

KİRALIK KONUTLARIN TESLİMİ EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız." açıklamasında bulundu.

DEPOZİTOLU ŞİŞELERE 1 LİRA



Bakan Kurum, depozito iade noktalarına pet şişe, kutu şişe, cam şişeleri verdiklerinde her biri için 1 lira ödeme yapılacağını söyledi. İster nakit isterse de istenilen markette tutarlar kullanılabilecek. Uygulama 1 Temmuz 2026 tarihinde tüm Türkiye 'de devreye girecek.

HOBİ BAHÇELERİ SORUNU



Pandemi döneminde büyük oranda artan hobi bahçelerine ilişkin olarak Bakan Kurum “Tarım alanları korunacak, vatandaşların ihtiyaçları noktasında da kanun el verdikçe çalışma yapacağız.” dedi.