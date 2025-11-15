Bakan Kurum: “350 bin yuva, 350 bin umut”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’daki tören kapsamında yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yaraların hızla sarıldığını söyledi. “Acıyı umuda, enkazı yuvaya çevirdik” diyen Kurum, 350 bin teslim edilen konutun depremzedeler için yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı ve “Önümüzdeki ay evi teslim edilmemiş tek bir depremzede bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin ilk andan itibaren afetzedeler için seferber olduğunu vurgulayarak, “Depremin 15. gününde ilk temelleri attık. Bugün yeni yuvalarımızın 350 bin umuda, 350 bin huzura dönüştüğüne şahit oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin konutlarına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, “Önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Toplam 453 bin yuvayı teslim edeceğiz.” dedi.

Kurum, dünya üzerinde hiçbir ülkenin bu kadar kısa sürede 450 bin konut üretemeyeceğini savunarak, bu kapasitenin “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve kararlılığıyla” ortaya çıktığını söyledi.

Bakan Kurum ayrıca, Türkiye Yüzyılı kapsamında hem deprem bölgesinde yaşamı yeniden canlandırdıklarını hem de 500 bin sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlar için yeni imkanlar oluşturduklarını belirterek, “Devlet 350 bin yuvayı bitirdi ve anahtarını afetzede kardeşlerimize teslim ediyor.” dedi.