Bakan Kurum açıkladı: Gayrimenkul Sertifikası dönemi başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir konut finansman modelini açıkladı. “Gayrimenkul Sertifikası” adını taşıyan sistemle, vatandaşlar küçük birikimlerle gayrimenkul projelerine ortak olabilecek, zamanla yeterli sertifikaya ulaşıp ev sahibi olabilecek.

Proje ilk etapta İstanbul Başakşehir’deki Damla Kent Evleri projesinde uygulanacak.

Kurum, “Bu sistem sayesinde birikimi az olan vatandaşlarımız, Borsa İstanbul’da işlem görecek sertifikalarla konut projelerine yatırım yapabilecek. Sertifikalar zaman içinde biriktirildiğinde, doğrudan daire sahibi olunabilecek. İsteyenler ise yatırımlarını nakite çevirerek gelir elde edebilecek.” dedi.

Sertifikaların ilk halka arz fiyatının 7 lira 59 kuruş olacağını duyuran Bakan Kurum, ilk aşamada 5 bin konut ile başlanacağını ve projenin hızla genişletileceğini belirtti. Sistemde ayrıca paylı mülkiyet seçeneği de bulunuyor; bu sayede iki ya da daha fazla kişi, birlikte bir daireye ortak olabilecek.

Konuşmasında sosyal devlet anlayışıyla konut sahibi olamayan vatandaşlar için bugüne kadar atılan adımları hatırlatan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettiklerini ve bu konutlarda 5 milyon vatandaşın yaşadığını vurguladı. Kurum ayrıca, 6 Şubat depremlerinden sonra deprem bölgelerinde günde 550 konut inşa edildiğini, yıl sonuna kadar toplamda 453 bin afet konutunun tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni sistemin aynı zamanda konut piyasasındaki fiyat artışlarını frenlemesi ve kira yükünü hafifletmesi bekleniyor. Kurum, bu projeyle barınma sorununa uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm hedeflediklerini belirterek, “Bu proje sadece bir yatırım aracı değil, kira fiyatlarını düşürme azmimizin ve milletimizin yuva hayalini gerçekleştirme sözümüzün bir ispatıdır.” dedi.

Gayrimenkul Sertifikası sistemi, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilecek. Bakan Kurum, sistemin vatandaşlar için şeffaf ve güvenilir bir model olacağını ifade etti.

EVİ ALMAK İÇİN NE KADAR SERTİFİKA GEREKİYOR?

62 m²’lik 1+1 daireler 631 bin 516 adet, 88 m²’lik 2+1 daireler 863 bin 276 adet sertifikaya karşılık geliyor.