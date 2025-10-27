Bakan Kurum en çok merak edilen sorulara yanıt verdi: İşte 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı

Kurum, vatandaşların dairelere yüzde 10 peşinat ve 20 yıl vadeyle sahip olabileceklerini vurguladı.

Kurum, "Vatandaşımız 1+1 daireyi 1 milyon 800 bin lira ve 6 bin 750 lira taksitle alabilecekler.. 65 metrekarelik dairemiz 2 milyon 200 bin lira ve 8 bin 250 lira taksitle başlıyor. 80 metrekarelik 2+1'miz de 2 milyon 650 bin ve 9 bin 938 lira taksidi var" dedi.



KİMLER BAŞVURABİLECEK?



Başvuru şartları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, kampanyaya 18 yaşını doldurmuş ve 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların başvuru yapabileceğini söyledi.



Kurum, "24 Ekim itibariyle üzerinde tapu varsa o vatandaşlarımız başvuramayacak. Arsa ile alakalı hisseli konutu, arsası olabilir... Orada başvuru sahibine düşen değer 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor" dedi.



YAPI KULLANIM BELGESİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?



Bakan Kurum, yapı kayıt belgesi olanların projeye başvuramayacağını belirtti.



HİSSELİ TAPU SAHİPLERİ BAŞVURABİLİR Mİ?



Kurum, hisseli tapu sahiplerinin ise hissesine düşen tuyarın 1 milyon lirayı geçmemesi gerektiğini belirtti.



GELİRİ OLMAYANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?



Bakan Kurum, geliri olmayanların da projeye başvurubileceğini söyledi.



BAŞVURULARDA GELİR ŞARTI NE KADAR?



Bakan Kurum, ayrıca başvurularda gelir şartı aranacağını da belirtti.



İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira, diğer iller için ise 127 bin lira olacağını vurguladı.



YURT DIŞINDA YAŞAYAN T.C. VATANDAŞLARI BAŞVURABİLİR Mİ?



Bakan Kurum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ama yurt dışında yaşayan kişilerin projeye başvuramayacağını belirtti.



KURADA KAZANAMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETLERİNİ ALABİLECEK Mİ?



Bakan Kurum, kurada kazanamayanların başvuru ücretlerini alabileceğini söyledi.



BAŞVURU TARİHLERİ



Bakan Kurum, proje için başvuruların 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında alınacağını da hatırlattı.



Hak sahibi belirleme kuralarının 29 Aralık-27 Şubat tarihleri arasında yapılacağını,, ilk teslimatların ise Mart 2027 itibariyle başlacağını vurguladı.