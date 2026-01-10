Bakan Kurum: İlk sosyal konut teslimi Mart 2027'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekim töreni bugün Antalya’da yapıldı. Noter huzurunda 13 bin 213 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Valisi Hulusi Şahin, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, bölge milletvekilleri ve TOKİ Başkanı Levent Sungur katıldı. Bakan Kurum konuşmasının başında, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

“DÜNYAYA BİR KEZ DAHA TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ, VİZYONUNU GÖSTERECEĞİZ”

Bakan Kurum, 2026’da Türkiye’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’nın 31’inci Oturumu’nun (COP31) Antalya’da gerçekleştirileceğine dikkat çekti: Antalya’mız dünyaya açılan yüzümüzdür. Bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha Antalya’mızda olacak. Antalya’mızda, dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31’e ev sahipliği yapacağız. Dikkatinizi çekerim, Türkiye, COP31 başkanlığıyla çok önemli bir kazanımı elde etmiştir. Çünkü bu zirvede tüm ülkeler iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken, dönüp Türkiye’nin Antalya’nın sözüne bakacak; verilen her kararın altında Türkiye’mizin imzası olacak. Bütün dünyaya bir kez daha Türkiye’nin gücünü, vizyonunu, Antalya’mızın misafirperverliğini göstereceğiz. En önemlisi de zirveye 196 ülkeden 80 bini aşkın ziyaretçi gelecek. Bu misafir akını, Antalya’mızın esnafına, üretimine, tanıtımına çok büyük katkılar sağlayacak. Ben, Antalya’mızın bu tarihi görevi hakkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum.

“DEPREM BÖLGESİNDE BİR AN BİLE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIK”

Antalya’da 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından bir buçuk yıl içinde yaraların sarıldığına ve 900 konutun teslim edildiğine dikkat çeken Bakan Kurum, bu teslimattan 1 ay sonra 11 ilde asrın felaketinin yaşandığını anlattı. Türkiye’nin deprem bölgesi için seferber olduğunun altını çizen Bakan Kurum, “Yükümüz ağır, acımız derindi. Sarsıldık ama yıkılmadık, canımız yandı ama bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. Enkaz başında ‘Allah devletimize zeval vermesin’ diyen milletimizin duasıyla çalışmaya başladık. ‘Biz yine yaparız’ dedik. Dudak bükenler oldu, inanmadılar, onlara dönüp bakmadık; ‘hükümet bu enkazın altında kalır’ diyenler oldu, asla kulak asmadık. ‘Deprem siyaseti, lafla, sözle değil; hizmetle, eserle olur’ dedik. Depremden sadece 15 gün sonra ‘bismillah’ diyerek ilk temellerimizi attık. Ve hep aynı sözü söyledik. ‘Yılsonuna kadar yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak’ dedik. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle beraber 7/24 çalıştık, gecemizi gündüzümüze kattık. Bu eşsiz gayretin meyvesini de çok şükür aldık. 27 Aralık’ta 11 ilde 455 bin konutumuzu, hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Deprem bölgesinde 2 milyon vatandaşımızı evinin anahtarına, ‘bismillah’ diyerek açtığı bereketli dükkanlarına kavuşturduk” dedi.

“11 İLİMİZ ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİNDEN DOĞMUŞ, DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜN KANITI OLMUŞTUR”

Deprem bölgesindeki inşa başarısının önemine dikkat çeken Bakan Kurum, “Bu öyle büyük bir başarı ki, inanın tarih kitapları bunu bir destan olarak yazacak. Avrupa’da sel oldu mu, vatandaşlarını sigorta şirketlerinin insafına terk eden bir anlayış varken; ‘Türkiye iki yılda, Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir alanı inşa etti, vatandaşına teslim etti’ diyecekler. 11 ilimiz Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş, devletimizin gücünün kanıtı olmuştur. Yarım milyon konut, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın memleket sevdasının anıtı olmuştur. Ve nihayetinde asrın inşası Türkiye’mizin başarısı olmuştur” diye konuştu.

“500 BİN DAR GELİRLİ KARDEŞİMİZİ EV SAHİBİ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Bakan Kurum, deprem bölgesinde 2 yıl içinde tamamlanan yarım milyon konutla edindikleri tecrübeyi 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta da taşıyacaklarını vurguladı: Biz bir yandan asrın inşasını bitirdik, bir yandan da TOKİ’mizle inşa ettiğimiz sosyal konut sayısını 1 milyon 750 bine ulaştırdık. Böylece sahada sınanmış, krizlerle, afetlerle güçlenmiş çok büyük bir tecrübeyi elde ettik. ‘Şimdi sıra biriktirdiğimiz bu eşsiz tecrübeyi 81 ilimize taşımak’ dedik. Yüzyılın Konut Projesi’yle, 500 bin dar gelirli kardeşimizi ev sahibi yapmak için yola çıktık. Öyle muazzam bir proje hazırladık ki, bu projeyle dar gelirli kardeşlerimiz sadece ev hayaline ulaşmayacak; hayallerinin ötesinde bir yaşama kavuşacak. Çünkü bu projemizde de, sadece konut yapmıyoruz; mahalle kültürünü yeniden ayağa kaldırıyor, 500 tane mahalle konağı yapıyoruz.

2 İLDE 15 BİN 272 SOSYAL KONUTUN KURALARI ÇEKİLECEK

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut için ilk kuranın 29 Aralık’ta Adıyaman’da çekildiğini belirterek projeye ilişkin şunları söyledi: Hiç hızımızı kesmeden bu hafta da Siirt’ten Artvin’e, Bingöl’den Antalya’ya kadar 14 ilimizde projemizi başlatıyoruz. İşte bugün de, hem Bingöl’de 2 bin 59 konut, hem de Antalya’mızda 13 bin 213 konut için toplamda 15 bin 272 sosyal konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Antalya’mızda sosyal konutlarımızın 12 binini merkezde, 70 tanesi Akseki’de, 200’ünü Elmalı’da, 47’sini Gündoğmuş’ta, 50’sini İbradı’da, 196’sını Korkuteli’nde, 500’ü Manavgat’ta, 150 tanesi de Serik’te olacak şekilde çalıştık. Şimdi diyeceksiniz, bu güzel evleri, bu muazzam konakları ne zaman bitireceksiniz? Allah’ın izniyle 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız çünkü bu projeyle, tüm Türkiye kazanacak. Konut sayısı arttıkça kira fiyatları düşecek. 1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300’e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. Yani 500 bin sosyal konut projemizle 86 milyon vatandaşımızın tamamı, tüm Türkiye kazanacak.

“SON KARDEŞİMİZ EV SAHİBİ OLUNCAYA KADAR ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konutun da deprem bölgesinde olduğu gibi coşkuyla vatandaşlara teslim edileceğinin sözünü verdi: 11 ilimizde nasıl biz değil eserlerimiz konuşuyorsa, Ev Sahibi Türkiye Kampanyamızda da 81 ilimizde 500 bin sosyal konutumuz konuşacak. Antalya ve Bingöl kuralarında isimleri çıkan hak sahibi kardeşlerime şimdiden yeni evleriniz, aileleriniz için, çocuklarınız için, geleceğiniz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız müsterih olsunlar, Sayın Cumhurbaşkanımız “Ev Sahibi Türkiye” dedikten sonra, Allah’ın izniyle TOKİ’mizle, özel sektörümüzün tecrübesiyle, devletimizin gücüyle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede son kardeşimiz ev sahibi oluncaya kadar çalışmayı, üretmeyi sürdüreceğiz.

VALİ ŞAHİN: ANTALYA'YA KALİTELİ VE ÖRNEK KONUTLAR KAZANDIRACAĞIZ

Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, 500 bin sosyal konut projesiyle Antalya’nın konut ihtiyacına katkı sağlanacağını vurguladı: Bizim gerçekten konuta ihtiyacımız var. Hele hele sosyal konutlara ihtiyacımız var. Fiyatlar yüksek; işte bu sorunumuzu inşallah Çevre, Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda çözecek. Bunun ilk adımlarını bugün hep beraber kura çekerek yapacağız. Bizler de bize düşen her türlü çalışmayı yaparak Antalya'ya kaliteli, özel, örnek konutları inşallah kazandıracağız.

TOKİ BAŞKANI SUNGUR: İSMİ ÇIKMAYAN ÜZÜLMESİN SOSYAL KONUT PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK

TOKİ Başkanı M. Levent Sungur Türkiye’nin sosyal konut projelerine hız kesmeden devam edeceğine dikkat çekerek, “2019’da 50 bin, 2020’de 100 bin ve 2022’de 250 bin konutu kapsayan sosyal konut kampanyalarını başlatarak dar gelirli vatandaşlarımıza ev sahibi yaptık. Bugün de 81 ilimizde 1 milyon 753 bin konut rakamına ulaştık. Bugün itibarıyla ülke genelinde 1633 şantiyede 400 bin konut ve sosyal donatının inşaatı devam etmekte. Yüz binlerce konutun proje ve tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler; ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut projeleri kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Törende söz alan TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da deprem bölgesindeki inşa başarısının yanı sıra 81 ilde sosyal konut projelerinin eş zamanlı yürütüldüğüne dikkat çekti. Çavuşoğlu, bugüne kadar birçok uluslararası zirveye ev sahipliği yapan Antalya’nın COP31 Başkanlığı’nı da başarıyla tamamlayacağını vurguladı.



Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte kura çekimini başlattı.