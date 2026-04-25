Bakan Kurum, İstanbul'da 2 bin kiralık konut için tarih verdi. "Ataşehir'de bile vereceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , TGRT Haber'de bugün kurası çekilecek olan İstanbul 'da 100 bin sosyal konut projesine dair konuştu.

İlk konutların 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağını belirten Bakan Kurum, "Şu an konutlarımız yapılmaya başlandı. Söz verdiğimiz gibi 2028 yılında da 500 bin sosyal konutu 81 ilde inşasını bitirip vatandaşlarımıza etmiş olacağız" dedi.

“ULAŞILABİLİR YERLERDE OLACAK”

İstanbul'daki sosyal konutların ulaşılabilir yerlerde olacağına dikkat çeken Kurum, "Ulaşılamayan, erişilemeyen alanlar değil. Hepsinin metrosu da var, sosyal donatıları da var. Okulu da var, parkı da var, bahçesi de var. Yani yürüme mesafesinde tüm sosyal ihtiyaçlarını gidereceği alanlar" dedi.

“BİRÇOK ŞEHİT GAZİ AİLELERİMİZ KONTENYANA TAKILMADAN HAK SAHİBİ OLDU”

Bakan Kurum, birçok şehir ve gazi ailesinin kontenjana takılmadan hak sahibi olduklarını söyledi. Açıklamalarında Kurum, "Buradan bir müjde verelim. Şehit gazi ailelerimiz hemen hemen her ilde onlara ayırdığımız kontenjanlar vardı. Ve birçok şehit gazi ailemiz, başvuran şehit gazi ailemiz kontenjana takılmadan hak sahibi oldular. Kuraya girmediler. İstanbul'da da buradan müjdeyi verelim. Şehit ve gazi ailelerimizin başvuran ailelerimizin tamamı hak sahibi oldu" diye konuştu.

“AĞUSTOS'TA 2 BİN KİRALIK KONUTU TESLİM EDECEĞİZ”

Bakan Kurum, İstanbul'da yapılacak kiralık konutlar hakkında da yeni bilgiler verdi. 2 bin konutun kiralık olarak Ağustos ayında hak sahiplerine verileceğini söyleyen Kurum, konutların merkezi bölgelerde olacağını da söyledi. "Ataşehir'de bile vereceğiz" ifadesini kullandı.

15 bin kiralık konutun 3 yıl içerisinde tamamlanacağını söyleyen Bakan Kurum, "15 bin vatandaşımız TOKİ 'nin kiracısı olarak, devletimizin kiracısı olarak rayiş bedelinin yarısının altında bir bedelle orada uygun şartlarda oturacak" dedi.

Kurum, “Ağustos ayında yaklaşık 2 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza kurayla teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız başvurularını yapacaklar. Kurasını çekeceğiz. 2 bin konutu da yine yarın burada 100 bin konutun kurasını çektiğimiz gibi büyük bir heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, onun teşrifleriyle hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. Nerede? İstanbul 'un merkezi yerlerinde, öyle dağda, bayırda değil, merkezi yerlerinde o konutlarda vatandaşımız oturmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, bu konutlardan kimlerin yararlanacağı sorusuna da yanıt verdi. Kurum, "Burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz başvuru yapacaklar. Düşük, dar gelir vatandaşlarımız. Gerçekten geçinme zorluğu çeken vatandaşlarımız. Efendim kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak." dedi.