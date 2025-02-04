Bakan Kurum: İstanbul'da yıkılacak 600 bin evde oturuluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi ve kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurum, İstanbul'un yeni bir depremi kaldıracak gücü olmadığını belirterek, "İstanbul'da 7,5 milyon konutun 1,5 milyonu yüksek risk altında. İstanbul'da acilen yıkılacak 600 bin evde oturuluyor. İstanbul'da başlatmış olduğumuz dönüşüm uygulamalarını daha da hızlandırmak zorundayız." dedi.



EGE'DEKİ DEPREMLER



Ege'deki depremlere ilişkin konuşan Kurum, "Ege'deki durdurulamayan sarsıntıları hep beraber izliyoruz. Bu depremler Santorini adasındaki volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor. Benzer bir hareketlilik yeniden başladı ve sarsıntılara neden oluyor." şeklinde konuştu.



Kurum, durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesajın açık olduğunu vurgulayarak, "Depreme hazırlık mücadelemizin ne kadar acil olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.



SOSYAL KONUT



Sosyal konut yapılacak arazilerin belirlenmesini istediklerini ifade eden Kurum, "Dar gelirli vatandaşlara müjde vermiştik. Milletimizin ev ihtiyacını karşılayacak adımları atmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

