Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil mecburiyettir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Kocaeli 'de düzenlenen "Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1097 Konut Kura Çekim Töreni"ne katıldı.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“11 ilimiz 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. 11 ilde 3 bin 500 ayrı alanda 455 bin konutu birlikte tamamladık. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, mecburiyettir, bunu deprem bize gösterdi. Şimdiye kadar tüm Türkiye 'de bu anlayışla, 2 milyon 500 bine yakın konutu dönüştürdük. Her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz.”

"ZOR GÜNDE MİLLETİN YANINDA OLDUK"

"Devlet adamlığı kolay günde kürsüye çıkmak değil; zor günde milletin yanında olmaktır." diyen Kurum, "Siyaset adamlığı, sabahın ilk ışığında şantiyede olmaktır. Siyaset adamlığı, deprem olduğunda 1 saat sonra o depremzede kardeşinin yanında olmaktır." ifadesini kullandı.

"2,4 MİLYON TON DİP ÇAMURUNU DENİZİN DİBİNDEN ÇIKARDIK"

Marmara Denizi'ndeki temizlik çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum "Kocaeli Marmara'nın direğidir, Türkiye'nin çalışan kalbidir. Körfezin kıyısında oturan çocuğumuza temiz su, temiz hava, temiz gelecek bırakmak da bizim görevimizdir. Bu kapsamda yıllarca kirlilikle boğuşan İzmit Körfezi'nde, Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımızla deniz dibinden yüz binlerce kamyon dolusu çamuru çıkararak sudaki yaşamı yeniden canlandırdık. Eskiden kokudan geçilmeyen Körfezimiz bugün yeniden hayat taşıyor. 2,4 milyon dip çamuru çıkarıp kuruttuk, bertaraf ettik. Denizde hayat yeniden canlandı. Dün kirlilikle anılan bu sular yine umut veriyor. 10 milyara yakın bir projeden bahsediyoruz" diye konuştu.