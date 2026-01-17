Bakan Kurum: Kimse kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek

Site yöneticilerinin aidat belirleyip toplaması ve artış yapmasına ilişkin bazı sınırlandırmaları içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Konutlarda fahiş aidat artışlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

“Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz meclis gündemine geldi.” diye konuşan Kurum, “idatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık. Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle; kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek.” dedi.

Kurum, aidat artışlarının enflasyon oranının üzerinde olmayacağının da altını çizdi.

“SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNİ SINIFLANDIRACAĞIZ”

Mevcut durumda site yönetimlerinin bir denetime tabi olmadığını da sözlerine ekleyen Kurum, “Site yönetim şirketlerini Bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. Bu şirketleri de yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Site sakinlerimizin şikayetiyle de Bakanlık olarak hızlıca denetim başlatacağız.” diye konuştu.