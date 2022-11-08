Bakan Kurum: Konut fiyatları projemizle aşağı gelmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının düşüşe geçtiğini söyledi.



İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Sempozyumu'nda konuşan Kurum, Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan sosyal konut projelerine değinerek şunları söyledi:

"Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi sosyal devlet anlayışını rafa kaldırdılar. Bu uygulamaları yapmıyorlar. Almanya Cumhurbaşkanı geçenlerde şunu söylüyor; 'Artık vatandaşlarımız artan konut fiyatları ve kiraları karşısında zor durumda kalacak.' Buna ilişkin çözüm ortaya koyamıyorlar. Biz Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini bu yüzden yapıyoruz. Konut fiyatları projemizle birlikte durdu, aşağı gelmeye başladı. Bu süreçte hem alt gelirlimize hem orta gelirlimize destek olmaya devam edeceğiz.Amacımız, hedefimiz 2035 yılına kadar bu manada dönüşüme girmemiş alan kalsın istemiyoruz."



"2028'E KADAR 500 BİN SAĞLAM KONUT KAZANDIRACAĞIZ"



Kurum, 81 ilde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu an halihazırda sahada 250 bin konutun dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. İlan ettiğimiz sosyal konut kampanyamızla da ülkemize 2028 yılına kadar 500 bin sağlam ve güvenli konutumuzu kazandıracağız" dedi.



"3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIK"



Türkiye'de kentsel dönüşüm tarihinin çok eskiye gitmediğini söyleyen Bakan Kurum, "Özellikle son 20 yılda dönüştürdüğümüz riskli yapılar ve alanlar, ürettiğimiz sosyal konutlar ve etkin bir şekilde yürüttüğümüz yapı denetim sistemimizle birlikte ülkemizde güvenli yaşam alanları sağlamak için epeyce bir yol kat ettik. Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık" diye konuştu.