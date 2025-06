Bakan Kurum: Türk milletinden başkası inşa edemez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız daha çok çalışacağız, bu sayıyı 453 bine çıkaracak ve tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Türk milletinden başka hiçbir millet, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez." dedi.



Bakan Kurum, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektörünün temsilcileriyle, sektörün geleceğini konuşmak, gayrimenkulün teknolojiyle donatılmasını sağlamak için bir arada olduklarını söyledi.



Birçok alt sektörü bünyesinde barındıran gayrimenkul sektörünün ekonominin can damarı olduğunu belirten Kurum, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yaklaşık dörtte birini oluşturan sektörün, ekonomik, sosyal ve kültürel dengeler üzerinde belirleyici role sahip olduğunu söyledi.



"TÜRKİYE, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME NOKTASINDA ARTIK KÜRESEL BİR OYUNCU"



Kurum, tüm ekonomik modellerin radikal şekilde dönüştüğünü, teknolojinin her gün çeşitlendiğini, yapay zekanın çok farklı işlere imza attığını ifade ederek, "Küresel pandemiyi hep birlikte yaşadık. Böylesi kaotik bir dünyada ayakta kalabilmek için teknoloji temelli yenilikçi uygulamalara yönelmek şart. Türkiye, gayrimenkul sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. Şu anda Türkiye, teknoloji geliştirme noktasında artık küresel bir oyuncu. Türkiye'nin genç zekaları ve tecrübeli yürekleri gayrimenkul teknolojileri alanında küresel bir oyuncu olmaya hazırdır." diye konuştu.



Bakanlık olarak, çağa Türkiye Yüzyılı damgasını vurmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, bu vizyonla çevre ve şehircilik alanında değerli yeniliklere, yeni teknolojik hamlelere imza attıklarını, tarihi dönüşümler yaptıklarını ifade etti.



Bakan Kurum, "Çeyrek asır önce 'parası olan herkes bina yapsın' denilen bir yerden bugün, sadece paranın yetmediği, sonuna kadar yetkinliğin arandığı, ulusal yeşil bina sertifikası alabilecek kadar çevreci projeler üreten müteahhitlik sektörüne gelen bir ülke olduk. Binalarının enerjisinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması şartını getiren bir Türkiye olduk. Artık, 'Gayrimenkulde kağıttan buluta geçiş' diyerek proje üretiminden onay sürecine kadar tüm aşamaları dijital ortamda yapan bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.



Yaptıkları mevzuat değişiklikleriyle, kolaylaştırıcı uygulamalarla yapı sektörünün yanında olduklarını, 2024 yılında yapı sektörünü yüzde 9,2 oranında büyüttüklerini aktaran Kurum, Türkiye'yle bu alanda yarışabilecek başka bir ülkenin olmadığını vurguladı.



Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'yle 30 milyon belgeyi artık dijital arşivlerde koruduklarını belirten Kurum, şimdi de "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi"ni hayata geçireceklerini, bu modelin en önemli halkası olan "Değer Bilgi Merkezi"ni kuracaklarını söyledi.



Bakan Kurum, bu merkez sayesinde adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşmayı hedeflediklerini, üretecekleri değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerini, kentsel dönüşüm politikalarına entegre ederek gayrimenkul sektöründe dijitalleşmeyi sağlamayı amaçladıklarını belirtti.



"SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT ÜRETİYORUZ"



Kurum, tüm sürdürülebilir uygulamaları deprem bölgesinde de hayata geçireceklerini vurgulayarak şunları söyledi:



"Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak deprem bölgemizi sadece konutlarıyla değil her boyutuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Şimdiye kadar dile kolay 250 bin konutu teslim ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bir Avrupa ülkesi demek ve bir bu kadarını daha şu an yapıyoruz. Tüm bu konutlarda gerek süre gerek kullanılan teknoloji, gerekse üretilen konut sayısı bakımından dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Türk yapı sektörünün gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız daha çok çalışacağız, bu sayıyı 453 bine çıkaracak ve tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Türk milletinden başka hiçbir millet, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez."



"ŞEHRİ AFETLERE DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ"



Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemine değinerek, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremin hatıralardan bir an bile çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.



Depreme karşı kentsel dönüşümün aciliyetine dikkati çeken Kurum, "İstanbul'umuzda kentsel dönüşüm çok elzem, milli güvenlik meselesi olduğunu her zaman izah ediyoruz. Hem kentsel dönüşüm hem sosyal konut projeleriyle şehri afetlere dirençli hale getireceğiz. Tüm birimlerimizle, genel müdürlük ve başkanlıklarımızla sektörün önünü açacak her türlü desteği sağlamaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz." dedi.



Yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut hamlesine başlayacaklarını anımsatan Kurum, sosyal konut projelerinde de girişimcilerden yapı sektörüne dair yeni projeleri ortaya koymalarını, yeni teknolojileri geliştirmelerini ayrıca beklediklerini kaydetti.



Zirvede konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da, şehirlerin dönüşümünün artık sadece yapıları değil yaşam tarzlarını, beklentileri ve öncelikleri de yeniden şekillendirdiğini belirterek, bu dönüşümün merkezinde teknoloji, veri odaklı planlama, yapay zeka ve verimliliğin yer aldığını söyledi.



Yılmaz, "Yeni nesil yaşam alanlarını tanımlayan bu dinamikler, geleceğin şehirlerine bugünden yön veriyor. Biz, Emlak Konut olarak bilgiyle güçlenen, teknolojiyle dönüşen, girişimcilikle büyüyen bir kalkınma modelini benimsiyoruz. Bu anlayışla sadece gayrimenkul geliştirmiyor dijitalleşmeyi, yerli üretimi ve yenilikçiliği temel alan bir bakış açısıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." diye konuştu.



İstanbul Valisi Davut Gül ise konuşmasında hem TOKİ hem Emlak Konut'un inşaat sektörünün lokomotif kuruluşları olduğunu belirterek, "Emlak Konut'un özellikle tecrübelerini sektörle paylaşması, öncü olması ülkemize ve şehrimize önemli katkılar sunuyor. Hiçbir şey yerinde durmuyor, teknoloji gelişiyor, ihtiyaçlar, beklentiler değişiyor. İnşallah, savunma sanayide olduğu gibi Emlak Konut'un öncülüğünde bu yapılanlarla birlikte sektörümüzün nefes alacağını, milli ve yerli sanayimize önemli katkı sunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.