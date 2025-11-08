Bakan Kurum: “Yıl sonunda evine girmeyen tek bir depremzede bırakmayacağız”

Karabük’ün Kamış köyünde düzenlenen Afet Konutları Temel Atma Töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek yangın ve deprem felaketlerinin ardından yaraların hızla sarıldığını belirtti.

Kurum, “Burada afetzede kardeşlerimize sadece yeni konutlar değil, aynı zamanda yeni bir geleceğin temellerini atıyoruz. Çiftçimizin üretimini sürdürebileceği, köy hayatına uygun yaşam alanları inşa ediyoruz” dedi.

“AFET KONUTLARI HIZLA YÜKSELİYOR”

TOKİ eliyle yapılan çalışmalara değinen Kurum, yangın ve depremden etkilenen bölgelerde konutların kısa sürede tamamlandığını vurguladı.

“Yangının üzerinden bir ay bile geçmeden İzmir’de 281 evin temellerini attık. Balıkesir’de 555 konut ve iş yerini inşa ettik. Şimdi Karabük’te 35 köy evi ve 2 ahırın yapımına başlıyoruz” diyen Kurum, yeni evlerin önümüzdeki yaz vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

"DEPREM BÖLGESİNDE DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Deprem bölgesindeki inşa sürecine dikkat çeken Bakan Kurum, “Birçok Avrupa ülkesinden büyük bir alanı yeniden inşa ediyoruz. Saatte 23, günde 550 konut üreterek adeta yeni bir ülke kuruyoruz” ifadesini kullandı.

Kurum, bugüne kadar 300 bin konutun teslim edildiğini, altyapı, okul, cami ve meydan düzenlemeleriyle şehirlerin yeniden doğduğunu söyledi.

"500 BİN SOSYAL KONUTLA YENİ BİR ADIM ATIYORUZ"

Kurum, açıklanan 500 bin sosyal konut kampanyasıyla vatandaşı hem ev sahibi yapmayı hem de güvenli yapılar kurmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu proje sosyal devletin zirvesidir. 81 ilde hayata geçecek. Gençler, memurlar, emekliler ve en az üç çocuğu olan aileler avantajlı gruplar olacak. 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek” dedi.

Karabük’te toplam 1600 konut inşa edileceğini belirten Kurum, “1000’i merkezde olmak üzere Safranbolu, Yenice, Ovacık, Eskipazar ve Eflani’de yeni evler yapacağız. Amacımız bugüne kadar ev sahibi olamamış vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak” diye konuştu. Başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını da duyurdu.

"ŞEHİRLERİMİZİ TÜM AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRİYORUZ"

Kurum, afet bölgelerinde yürütülen çalışmaların yanı sıra İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm seferberliğinin de devam ettiğini vurguladı.

“Bir yandan afetten zarar gören vatandaşlarımızın evlerinin temellerini atarken, diğer yandan şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz” diyen Kurum, Türkiye’nin aynı anda büyük yatırımları yürütecek güçte olduğunu söyledi.

“Biz, sadece laf kalabalığı yapanların değil, hizmet üretenlerin tarafındayız” diyen Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin büyük bir dönüşüm süreci yaşadığını ifade etti.

Konuşmasını, “Bugün Türkiye’nin her yerinde milyonlarca yuva kuran, nerede bir afet varsa oraya şefkat eli uzatan bir milletiz. Allah’ın izniyle taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Törenin ardından Bakan Kurum, temel atma çalışmalarını inceledi, yangında evi yanan bir vatandaşı konteynerinde ziyaret etti ve köylülerle çay içti.