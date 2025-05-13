Bakan Kurum'dan belediyelere müsilaj uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2. Uludağ Çevre Forumu’na katıldı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, akademisyenler, kamu temsilcileri ve iş adamlarının bir araya geldiği forumda konuşan Bakan Kurum, Ulu Cami Meydan Projesi’nden Tarihi Hanlar Bölgesi’nin ihyasına, binlerce sosyal konut projelerinden millet bahçelerine kadar Bursa’ya çok sayıda eser kazandırıldığını söyledi.



“BELEDİYELER, VAZİFELERİNİ YERİNE GETİRMİYOR”



Konuşmasında Marmara’daki müsilaj sorununa ayrı bir parantez açan Bakan Kurum, “İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi, gerekli önlemlerin alınmamasıyla kirlilik yükünün artması, maalesef Marmara'da müsilajın yeniden görülmesine sebep oluyor. Bakanlık olarak müsilaja karşı belediyelerimizle ortak mutabakatla bir masa etrafında aldığımız eylem planına sadık bir şekilde çalışıyoruz. Ancak üzülerek ifade etmem gerekir ki eylem planında beraber çalıştığımız, beraber hazırladığımız, ortak mutabakatla imza altına aldığımız belediyelerimiz vazifelerini yeterince yerine getirmiyor” dedi.



“ÇEVREDE, DEPREMDE SİYASET OLMAZ”



Bakan Kurum, Marmara’ya kıyısı olan belediyeleri bir kez daha “Marmara Denizi Koruma Eylem Planı” kapsamında taahhüt ettikleri ileri biyolojik arıtma tesislerini bir an önce tamamlamaları konusunda uyardı: Ben Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden vakit geçirmeden, artık çok geç olmadan doğamıza verdiğimiz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Burada bekleyecek bir zaman kalmadı. Biz bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye de hazırız. Çevrede, depremde siyaset olmaz. Bu nedenle tüm Marmara’da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimleri çok daha yoğun yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız.



“AFETLER EKOSİSTEMİN DENGESİNİ ALT ÜST EDİYOR”



Bakan Kurum, konuşmasında iklim krizinin etkilerini anlattı: Küresel ölçekte afetsiz geçen tek bir günümüz kalmadı. Türler hızla yok oluyor, kasırgalar, seller, orman yangınları ve kuraklık gibi afetler ekosistemin dengesini alt üst ediyor. Tarım ve gıda güvenliği ciddi risklerle karşı karşıya. Salgın hastalıklar küresel hale geliyor, iklim göçleri ile beraber bazı şehirler insansızlaşıyor. Bu duruma sebep olan üretim ve tüketim alışkanlıklarının artık tarihe karışması gerektiğinin herkes farkında ama mevcut küresel sisteme ve dünyayı en çok kirleten ülkelere dair duyulan güvensizlik de ortada.



“DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ”



Bakan Kurum, forumda, iklim krizine karşı Türkiye’nin yaptığı çalışmaları ve aldığı önlemleri paylaştı, “Bu manzara karşısında Türkiye olarak, 2016 yılında Paris İklim Anlaşması’ını imzaladık. Ancak, adaletsiz uygulamaları da şerh olarak düştük. Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına, istihdamına halel getirmeyecek şekilde süreci yürütüyoruz. Bir taraftan büyüceğiz bir taraftan gelişeceğiz bir taraftan da doğamızla uyumlu, sanayi devrimini kaçırmış, döngüsel ekonomideki fırsatları değerlendireceğiz” dedi.



“SIFIR ATIK PROJEMİZDE YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ”



Bakan Kurum, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile getirilen kısıtlamalarla ilgili süreç karşısında Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ile bu durumu fırsata dönüştürecek hazırlıkları yürüttüğüne işaret etti: Sanayide Yeşil Dönüşüm için yeni bir sayfa açtık. Artık sanayi tesislerimiz Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi’ne sahip olacak, ticari kısıtlamalara takılmayacak, yeni üretimde çok fazla pay sahibi olacaklar. İklim değişikliği ile ilgili finansmana çok daha hızlı bir şekilde ulaşacak. Geri dönüşüm konusunda da artık kaynaklarımızın sınırsız olmadığı bilinciyle hareket etmek zorundayız. Üretimi, tüketimi, alışkanlıkları gözden geçirmek zorundayız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projemizde yeni bir aşamaya geçiyoruz. Çevre Ajansımızla Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Kızılcahamam’dan sonra Sakarya’yı da depozito sistemimiz için pilot il olarak belirledik. Böylelikle bu sistemi 81 ile yayarak geri dönüşümde hem vatandaşımızın hem çevremizin kazanacağı bir sürece girmiş olacağız. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi sürdürecek; 2053 yılına kadar alüminyumdan çeliğe, çimentoya kadar birçok sektörde emisyon azaltımı sağlayacağız.



“TÜRKİYE 2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE ÇOK DAHA ÖNCE ULAŞACAK”



İthalatın büyük oranda enerjiden kaynaklı olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Bu nedenle enerji sektöründe, yenilenebilir enerjinin payını 2035’te yüzde 65’e çıkaracağız. İddiayla söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefini beklemeden 2053’den çok daha önce ulaşacak; Türkiye Yüzyılı yeşilin, mavinin ve doğa korumanın da yüzyılı olacak” diye konuştu.



250 BİNİNCİ KONUT TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ALİYEV KATILACAK



Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde şehirler inşa ettiklerini söyledi: Biz Türkiye Yüzyılına milli güvenlik meselesi dediğimiz depremi şehirlerimizden ve vatandaşımızın gündeminden bir an önce çıkarmak istiyoruz. Ve burada da deprem dönüşümünü şehirlerimizin, ülkemizin tek gerçeği olarak kabul ediyoruz. Belki dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı örnek bir çalışmayla 11 ilimizde şu anda adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde şehirler inşa ediyoruz. 250 bininci konutumuzun anahtarlarını da önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta teslim edeceğiz. Ve inşallah yıl sonuna kadar da oradaki kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin konutu tamamlayarak evine girmemiş tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız.



“MARAMARA DEPREMİ TÜRKİYE’MİZ İÇİN BEKA MESELESİ OLACAKTIR”



Deprem bölgesinde edinilen tecrübeyi hızla İstanbul ve Marmara geneline yayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, “23 Nisan İstanbul depremi hepimiz için büyük bir uyarıdır. Bursa'mız da, Yalova’mız da Tekirdağ’ımız etkilendi. Marmara'ya kıyısı olan Kocaeli'miz etkilendi. Bu anlamda ekonominin yüzde 50’sinden fazlasının gerçekleştiği Marmara'da yaşanacak bir deprem Türkiye'miz için doğrudan doğruya beka meselesi olacaktır. Bu vesileyle her fırsatta yaptığım çağrıyı yineliyorum; kentsel dönüşüm bugün artık belediyelerin özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğudur, çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Nasıl 6 Şubat sabahı el ele verdiysek; şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı ve bu anlamda şehrin altyapısını depreme dirençli hale getireceğiz.



BURSA’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM VALİ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK



Bursa’da da deprem dönüşümünün hızlanmasının gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Bu konuda Valimize de gerekli talimatları verdik. Şehirde deprem dönüşümünün koordinasyonunu yürütecek. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, vatandaşımız, sanayicimiz üstüne düşen vazifeyi hep birlikte gerçekleştirecek. Biz de Bakanlık olarak alınan kararların hepsinin destekçisi olacağız. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım. Bir taraftan çevremize, doğamıza sahip çıkalım. Bir taraftan da Bursa'da o deprem dönüşümünü gerçekleştirelim” diye konuştu.



“PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI, BU MİLLETİN KARDEŞLİĞİNİN ZAFERİDİR”



Bakan Murat Kurum, konuşmasının sonunda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen başarıya dikkat çekerek şu mesajı verdi: Bildiğiniz gibi terör örgütü kendini feshetme kararı aldı. Ben inanıyorum ki bu kararla birlikte Türkiye yeni yüzyıla daha güçlü, daha müreffeh bir ülke olarak girecektir. PKK terör örgütünün silah bırakması bu milletin iradesinin, kararlılığının ve kardeşliğinin zaferidir. Biz bu topraklarda bin yıldır biriz, beraberiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ı, Çerkez’i, Arap’ıyla Türk milletinin önü sonuna kadar açık, geleceği aydınlıktır. Hepimiz bu süreçte dostça, kardeşçe üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yapacağız. Ben bu cennet vatanın ve aziz milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir dönem için tüm gücümüzle çalışacağız. Ve daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir Marmara, daha güçlü bir Bursa için durmayacağız.

