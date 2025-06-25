Bakan Kurum'dan müjde: İstanbul'da kira fiyatları düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul'da kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş olacağız hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz" dedi.



Bakan Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı’nda konuştu.



Türkiye genelinde bir sosyal konut projesi başlatacaklarını belirten Kurum, "İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında kiralık sosyal konutlar inşa edilecek. Bu sayede hem kentsel dönüşüme katkı sağlanacak hem de kentteki yüksek kira artışları aşağı çekilecek” dedi.

"SANAYİDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLIYOR"



Türkiye çevresindeki jeopolitik risklere dikkat çeken Bakan Kurum, sanayi tesislerinin her türlü savaşa hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. "İstanbul’daki sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum" diyen Bakan Kurum, “İstanbul Sanayi Odası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı işbirliği ile Sanayide Dönüşüm Projesi’ni başlatıyoruz. Bu proje ile talep edilmesi üzerine İstanbul’daki sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınma sürecini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

