Bakan Kurum'dan sosyal konut müjdesi: Yıl sonunda Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Damla Kent Evleri gayrimenkul sertifikası töreninde ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi.



MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK



Bakan Kurum, yıl sonunda yeni bir aşamaya geçileceğini ve yıl sonunda yeni sosyal konut projelerini başlatacaklarını söyledi. Şu anda TOKİ'nin ilgili kurum ve kuruluşlarla detaylar üzerinde çalışma yaptığını duyuran Bakan Kurum, "ilk evini alacak, gençlerimize, emeklilerimize, dar gelirli ailelerimize, memur kardeşlerimize ev imkanı olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini inşallah sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimize müjdeleyecek." dedi.



TOKİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYOR



TOKİ, konut inşası için ülke genelinde arsa arayışına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Bolu, Uşak, Trabzon'da bazı yerlerin acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

