Bakan Mahinur Özdemir açıkladı: 8,5 milyar tutarındaki ödemeler başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı aylıklarına yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada mart ayına yönelik yaşlı ve engelli aylıklarının yatırılmaya başlandığını açıklandı.

Bakan Göktaş engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı sosyal yardım programlarını devam edileceğini aktaran Göktaş "Bu doğrultuda mart ayı için yaklaşık 4,74 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,76 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.