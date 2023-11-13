Bakan Mehmet Şimşek: İyileşmenin devamını bekliyoruz

Cari denge bu yıl ikinci kez fazla verdi.



Cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.



Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 118 milyon dolar fazla oluştu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.



Yıllık cari dengede, son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandığını söyleyen Bakan Şimşek, “Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.