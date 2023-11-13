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Bakan Mehmet Şimşek: İyileşmenin devamını bekliyoruz

Türkiye’de cari denge eylül ayında dış ticaret açığındaki daralmanın da desteğiyle 2021 yılından bu yana ikinci kez fazla verdi. Gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz.” dedi.

Bakan Mehmet Şimşek: İyileşmenin devamını bekliyoruz
Cari dengede iki yılın en yüksek fazlası

Cari dengede iki yılın en yüksek fazlası

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Cari denge bu yıl ikinci kez fazla verdi.

Cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.

Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 118 milyon dolar fazla oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Yıllık cari dengede, son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandığını söyleyen Bakan Şimşek, “Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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