Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul Toplantısı'nde ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek için hem para politikasına hem de yapılasal reform desteğinin süreceğini söyledi.

"Biraz geç de olsa başaracağız." diyen Bakan Şimşek, birkaç ay gecikmeyle de olsa dezenflasyon sürecinin devam edeceğini kaydetti.

Ortadoğu'da devam eden savaş nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervinde 50,8 milyar dolarlık azalma olduğunu belirten Şimşek, "Bunun 18,7 milyar doları altın fiyatındaki düşüşten kaynaklandı." diye konuştu.