Bakan Mehmet Şimşek’ten “Gabar petrolü” paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Gabar’daki petrol üretimine ilişkin bir paylaşım geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, Gabar petrol sahasında, günlük üretimin 25 bin varile ulaştığını söyledi.



Gabar’daki üretimin, 2024 yılında Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağını söyleyen Bakan Şimşek, “Böylece cari açık kalıcı olarak azalacak ve rezerv birikimi hızlanacak. 2026 itibarıyla toplam petrol üretimi, ihtiyacımızın yüzde 18'ini karşılayacak düzeye ulaşacaktır.” ifadelerini kullandı.