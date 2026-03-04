Bakan müjdeyi duyurdu. Milli hızlı tren raylara iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Milli Elektrikli Hızlı Tren hakkında açıklamalarda bulundu. Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi verdi.

YAKINDA RAYLARA İNİYOR

Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk setin üretiminin tamamlandığını açıklayan Uraloğlu. "Cuma günü ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini resmen başlatacağız. Trenimizin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

577 YOLCUYA HİZMET VERECEK

Açıklamasında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretilmesinin planlandığını vurgulayan Uraloğlu,

"Şu anda yüksek hızlı tren hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız. Trenin iç donanımı alüminyum gövdeli, 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'miz 577 yolcuya hizmet verebilecek." ifadelerini kullandı.

ENGELLİ YOLCULAR UNUTULMADI

Tren'in yolculuk esnasında bütün ihtiyaçları karşılayabilcek donanımda olduğunu belirten Uraloğlu "Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmelerini sağlayan asansörler de yer alıyor. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık." ifadeleriyle engelli yolcuların yolculuklarına yönelik detayları paylaştı.