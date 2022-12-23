Bakan Muş'tan asgari ücret fırsatçılarına uyarı: En ağır ceza verilecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücrete yapılan zam sonrası fiyat artışlarına yönelik uyarıda bulundu.



Twitter hesabından açıklama yapan Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlığın denetimlerini yoğunlaştırdığını belirtti.



Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır" ifadesini kullandı.



Bakan Muş açıklamasında şunları kaydetti: "Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 54,66'lık artışla 8 bin 506 liraya yükseltildi.