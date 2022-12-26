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Bakan Muş'tan zincir market genel müdürlerine fahiş fiyat uyarısı

Ticaret Bakanı Muş, en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürleriyle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Muş, asgari ücret zammı sonrası fiyatlarla ilgili uyarı yaptı.

Bakan Muş'tan zincir market genel müdürlerine fahiş fiyat uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinin genel müdürleriyle bir araya gelerek fahiş uyarısı yaptı. 

Bakan Muş, bakanlıkta gerçekleşen görüşmeyle ilgili paylaşım yaptı. 

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin geel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi. 

Bakan Muş'tan zincir market genel müdürlerine fahiş fiyat uyarısı - 1 Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı'nda banka genel müdürleriyle bir araya geldi.

Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceklerini belirten Muş şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız."

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