Bakan Nebati, bankacılarla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, reel sektör ve finans sektörü gibi ilgili birçok sektör temsilcisi ile dönemsel olarak bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştiriyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, bu çerçevede, dün Bakan Nebati ve banka genel müdürleri bir araya geldi. Toplantıda sektörün genel durumu hakkında bir değerlendirme yapılarak gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve talepler görüşüldü.



Toplantı kapsamında, bankacılık sektörünün kamu tarafından yürürlüğe konulan politika setlerine uyum düzeyi ve uyum süreci değerlendirildi.



Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Bankacılık sektörünün gelişimi ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde sektöre yüklenilen misyonu gerçekleştirme konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durumda sektörün ekonomiye katkı düzeyi ve bu katkının gelişimi için neler yapılabileceği görüşülmüştür.



Ayrıca, bankacılık sektörünün büyümenin finansmanında önemli bir role sahip olduğu belirtilerek kamu ile sektör arasındaki güçlü iletişimin artarak devam ettirileceği belirtilmiştir."



Bakan Nebati'nin, ilerleyen günlerde de sektör temsilcileri ile temaslarına devam edeceği belirtildi.