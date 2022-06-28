Bakan Nebati: BDDK kararı geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide alınan önlemlerin geçici olduğunu söyledi.

Bloomberg Ajansa konuşan Nebati, son olarak BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi üzerinden ekonomide alınan önlemlere değindi.

'Alınan önlemlerin hepsinin geçici olduğunu' söyleyen Nebati, "Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar" dedi.

Bakan, "Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor herşeyin farkındayız ve diyoruz ki paraları alıp gidip döviz alma" diye konuştu.

KABİNEDE REVİZYON İDDİASI

Bakan Nebati'nin kabine revizyonu iddialarına yönelik yanıtı ise "Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm, hepsi boş dedikodu" şeklinde oldu.

ENFLASYONA ENDEKSLİ TAHVİL YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyleyen Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda ise şu an için yeni bir adım planlamadıklarını dile getirdi.