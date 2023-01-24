Bakan Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de iş dünyasıyla buluşma programında borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı.



Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yapılandırma paketinde matrah artırımı 2018 ile 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde geçerli olacak. Artırılan matrahların vergisi peşin ödenirse vergi aslı da yüzde 10 inecek.

YAPILANDIRMADA VADE 4 YIL OLACAK

Bu yapılandırma paketinde taksit ödeme süresi 4 yıla çıkarılacak. Ödemeler 4 yıla yayılan 48 taksitte yapılacak.

PEŞİN ÖDEMEDE ÜFE TUTARININ YÜZDE 90'INDAN VAZGEÇİLECEK

Daha kısa sürede ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.

İdari para cezaları yapılandırılırken asıl alacak tutarından yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2000 lirayı aşmayan borçlar silinecek.''