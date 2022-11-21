 Bakan Nebati: Darphanemiz, Borsa İstanbul'da altına dayalı sertifika ihraç edecek - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para
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Bakan Nebati: Darphanemiz, Borsa İstanbul'da altına dayalı sertifika ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Borsa İstanbul'da halka arz yoluyla altına dayalı sertifika ihraç edeceğini belirtti.

Bakan Nebati: Darphanemiz, Borsa İstanbul'da altına dayalı sertifika ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün, vatandaşlara yeni bir tasarruf aracı sunduğunu bildirdi.

Darphanenin, bugün itibarıyla İstanbul'da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edeceğini aktaran Nebati, şu ifadelere yer verdi:

"Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek. Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazinenin rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk lirasının değerinin korunmasına da yardımcı olacak."

Nebati, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarında bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların vatandaşlara ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını da diledi.

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