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Bakan Nebati Endonezya'ya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, 15-16 Temmuz'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" için Endonezya'ya gideceği öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.07.2022 - 10:00

Bakan Nebati Endonezya'ya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığındaki heyet, 15-16 Temmuz'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere 'ya gidecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, uluslararası ekonomik iş birliğinde öncü rol üstlenen G20'nin söz konusu toplantısında Nebati'nin ana konuşmacı olacağı altyapı başlıklı oturum yapılacak.

Bu oturumun yanı sıra küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacak.

Bakan Nebati, Endonezya ziyareti sırasında, G20 toplantıları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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