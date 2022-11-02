Bakan Nebati: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da MÜSİAD EXPO 2022 Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli’yle yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikasını başarıyla uygulamaya devam ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam istihdamımızı Cumhuriyet tarihimizdeki en yüksek seviyesi olan 31 milyon kişiye yükselttik. Ticaret ortaklarımızdan gelen güçlü talep ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklara rağmen bunu avantaja çevirebilmemiz sayesinde ülkemiz, son 22 ayda aylık ihracat rekorları kırmıştır. 2022 yılı Eylül ayında yıllık ihracatımız 252,6 milyar dolarla tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Turizme yönelik tahminlerimizi de yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022 yılında yaklaşık 50 milyon ziyaretçiyi ülkemizde 44 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz."

"KREDİYE ULAŞIM SORUNU GEÇİCİ"



Bakan Nebati, kredilerdeki söylemleri doğru kabul ettiklerini belirterek "Kredilerdeki ulaşım süresinin kısa olması bunlar gelip geçicidir. Yeni bir model ve selektif kredi politikamız önümüzdeki süreci kolay geçireceğimizin yol haritasını oluşturuyor ve talepleri haklı. Bankalar Birliği toplantısında bu alandaki sıkıntıların giderilmesi noktasında gerekli düzenlemeleri yaparak reel piyasanın önceliklerinin Türkiye önceliği olduğu noktasında hem fikir olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"



Bakan Nebati, yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların tümünün farkında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz küresel gelişmelere ek olarak döviz kurunda yaşanan gelişmeler ve enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi, ülkemizde enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasında etkili olmuştur. Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların tümünün farkındayız. Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kesin kararlıyız. İlgili tüm kurumlarla yoğun koordinasyonumuzu sürdürüyor, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz.

Finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar başta olmak üzere aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde, küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. İş dünyasının finansmana erişimini desteklemek, yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla son dönemde selektif kredi politikamızla Hazine Destekli KGF paketlerini uygulamaya aldık. Reel sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılayan bankacılık sektörümüzün toplam kredi hacmi yılbaşına göre yüzde 41 artarak 6,9 trilyon liraya ulaşmıştır."

