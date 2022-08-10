Bakan Nebati: Enflasyonu yeneceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.



Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada dünya ekonomisinin, Covid-19 nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en derin durgunluk dönemini yaşadığını belirterek, Çin'in uyguladığı sıkı tedbirlerin, arz-talep uyumsuzluklarının, tedarik zincirlerindeki aksamaların, Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomide yol açtığı olumsuzluklardan bahsetti.



Söz konusu olumsuz gelişmelerin emtia ve enerji fiyatlarında yol açtığı yükselişlere değinen Nebati, petrolün varilinde ve doğalgazda yaşanan artışın ekonomilere yönelik olumsuz etkisini anlattı.

''İKİNCİ ÇEYREKTE DE BÜYÜME YAKALAYACAĞIZ''



Nebati, küresel ekonominin salgından büyük hasar gördüğü 2020'de dahi Türkiye'nin büyüme kaydeden nadir ülkelerden olduğunu, 2021'de rekor bir büyüme performansı elde ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İçinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler de güçlü ve dengeli büyümeye işaret ediyor. Malum birinci çeyrekte yüzde 7,3 büyüdük. İkinci çeyrekte de aynı performansı yakalayacağımızı görüyoruz. Bu olumlu performansa bağlı olarak uluslararası kuruluşlar küresel büyüme ve ticaret tahminlerini yakın zamanda aşağı yönlü düşürürken, ülkemizin büyüme tahminlerini ise yukarı yönlü güncellemişlerdir."



Nebati, bu güncellemelerin ilk defa olmadığını, aldıkları tedbirlerin ekonomiye olumlu etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdüklerini söyledi.



"İŞSİZLİK ORANI SALGIN ÖNCESİ SEVİYENİN ALTINA GERİLEDİ"



Bakan Nebati, ekonomik büyümeyle birlikte istihdamda çok ciddi artış kaydettiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:



"Salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 5,5 milyon kişilik bir istihdam artışı kaydederek 2022 Haziran itibarıyla toplam istihdamımız 30,9 milyona ulaşmış durumda. Sadece bu yılın ilk yarısında savaşa, dünya ekonomisinin durumuna, enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen çarklarını döndüren ve büyüten Türkiye'nin istihdam artışı 862 bin kişi olmuştur. Salgın sürecinde yüzde 14,1'e kadar yükselen işsizlik oranı haziran ayı itibarıyla yüzde 10,3 ile salgın öncesi seviyenin de altına gerilemiştir."



Nebati, tüm olumsuz öngörülere ve söylemlere rağmen bunu başardıklarını kaydederek, "Onlar 'yanacağız' dedi, biz 'büyüyeceğiz' dedik. Onlar, 'insanlar işsiz kalacak, fabrikalar ve atölyeler kapanacak, esnaf kepenk kapatacak' dediler, biz 'insanlar işsiz kalmayacak, büyüyeceğiz, büyümeye devam edeceğiz' dedi. Ne oldu? Haziran itibarıyla yüzde 10,3'e düşen işsizlik oranı" diye konuştu.

"TURİZM GELİRLERİNDE BEKLENTİMİZ, 37 MİLYAR DOLARI AŞMAK"



Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, attıkları yapısal adımlar ve tedarik zincirindeki değişimlerin olumlu etkisiyle ihracatta başarı yakalandığını, yıllık ihracatın 250 milyar dolar sınırına dayandığını, hemen her ay yeni ihracat rekorları kırıldığını söyledi.



Türkiye'nin turizm gelirlerindeki toparlanma bakımından diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını dile getiren Nebati, "Rusya-Ukrayna savaşına rağmen güçlü bir performans sergilemeye devam ediyoruz. Beklentimiz yıl sonunda turizm gelirimizin 37 milyar doların üzerine çıkması ve salgın öncesi seviyenin üzerinde performans sergilenmesi" ifadelerini kullandı.



ENFLASYON MESAJI



Nebati, enflasyonda yaşanan artışa değinerek, "Ağırlıklı olarak küresel gelişmelere bağlı ve maliyet artışları kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığı bu konjonktürde yakın coğrafyamızdaki jeopolitik gelişmelerin durulmasına, küresel tedarik zincirindeki bozulmanın ve arz yönlü sorunların zamanla giderilmesine bağlı olarak küresel emtia fiyatlarının normalleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.



Hızlı fiyat artışları karşısında vatandaşların yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Nebati, "Öte yandan emin olduğumuz bir şey var ki AK Parti iktidarı olarak bugüne kadar milletimizin sayısız sorununu çözmeyi nasıl biz başardıysak, enflasyonu da aynı kararlılıkla yine biz yeneceğiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla en çok ihtiyaç duydukları kalemlerde vergi oranlarını önemli ölçüde düşürdük" açıklamasında bulundu.



''EKONOMİ SAĞLIKLI VE SAĞLAM''



Bakan Nebati, tüm küresel olumsuzluklara rağmen üretimde, büyümede, istihdam ve ihracat artışında Türkiye'nin adeta tam yol ilerlediğini, ekonominin sağlıklı ve sağlam ilerlediğini bildirdi.

"KKM UYGULAMASI SON YILLARIN EN ÖNEMLİ ENSTRÜMANLARINDAN''



Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasının ekonomiye sağladığı katkıları anlatan Nebati, şu açıklamalarda bulundu:



"KKM uygulaması son yılların en önemli enstrümanlarından. (Bunu eleştirerek) Bunun ülke ekonomisine ne kadar katkı sağladığını ortadan kaldıramazsınız. Şimdi çıkmış birileri bu süreçte finansal istikrarımıza kritik katkı yapmış böylesi uygulamalara fütursuzca, bilgisizce, öngörüsüzce saldırmayı kendilerine adeta vazife edinmişler. Bir kez daha altını çizmek isterim: Yıkıcı muhalefet uğruna finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamalar sorumsuzca yapılmış, vatanseverlikten uzak bir yaklaşımdır. Sanki Kur Korumalı Mevduat sahipleri hem faiz hem de döviz artışı kaynaklı çifte gelir elde ediyormuş gibi çarpıtılmış ifadeler insanımızın da dikkatinden kaçmamıştır. Aldığımız tüm bu tedbirlerle birlikte, selektif kredi yaklaşımımızla makroekonomik ve finansal istikrarı destekleyerek enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz."



Nebati, attıkları adımların tamamının enflasyonla mücadele sürecine katkı sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini belirterek, "Enflasyon sorununu çözmek amacıyla gereken tüm adımları tek tek atıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti iktidarı nasıl ki 20 yıldan bu yana milletimizin tüm sorunlarının çözüm adresi olduysa, enflasyon sorunu da kesinlikle bir istisna değildir. Bu sorunun da çözüm adresi yine biz olacağız" dedi.