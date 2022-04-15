Bakan Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satırbaşları:

Biz problemleri görmezden gelmiyoruz. Problem ne enflasyon. Enflasyon küresel kaynaklı bir problem. Bizim özgüvenimiz yüksek, ne yaptığımızı biliyoruz. Bu işin üstesinden de geleceğiz.

Elinde sosyal medyayla yaygara yapanlara bir kaç ay önce de söyledim. Enflasyon ile ilgili konuşacaksınız. Eliniz de bir oyuncak var. Ancak bu durumdan zarar görecek toplum olarak kim varsa, onların yanında olacağız. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Hiç merak etmeyin.

"BORSA İSTANBUL REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR"

Dünyanın neredeyse tamamının etkilendiği, bu sorunu çözecek olan kim? Diplomasi önderliği yapan, Rusya ve Ukrayna arasında her türlü uzlaşmanın sağlanması için elindeki tüm imkanları kullanan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Borsa İstanbul, rekor kırıyor. Rekorlarını da her gün egale ediyor. Borsada da işler iyi. Büyümede öncü göstergeler, birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor.

Bu yıl inşallah hem turist sayısındaki artış hem de gelirimiz artarak devam edecek. Rusya'dan turizmle ilgili sıkıntımız var ama hemen alternatif pazarlara Turizm Bakanlığımız öncülüğünde yöneldik.

"TEK RAKAMLI İŞSİZLİĞE DOĞRU GİDİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz dün akşam esnafla birlikte yaptığı toplantıda çok önemli bir müjde açıkladı iş dünyasına. Reform paketi sunmaya değil, biz her gittiğmiiz toplantıda mutlak suretle tüm topluluğa fayda sağlayacak müjdelerle gidiyoruz. Ucuz kredi veriyoruz, yatırıma mutlaka devam edin.

Türk lirasına güvenin, Türk lirasıyla işlem yapın. Yüksek oranlı bir enflasyonda bu güne kadar enflasyonun kat ve kat altında, esnafımızdan KOBİlerimize, büyük işletmelerimize kadar, bu oranla yatırım yapabildiniz mi? Yaptığınız yatırımlarla işsizlik 10,7'ye düştü. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Çarklar dönüyor.

"DÖVİZLE İŞLEM YAPMAKTAN VAZGEÇİN"

Bu verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Öyle al parayı, dövize git, tüket, yata kata altına değil... İstihdam yaratacağınız yerlere götüreceksiniz. Proje bazlı çalışıyoruz. Asla taviz vermiyoruz.

Bu ülke Türk lirasının değerini, Türk lirasına olan güveni yakalayan bir sürece girdi. Döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin. Tüm paydaşlarımıza sesleniyorum. Ülkenize ve paranıza güvenin.

2023'te Karadeniz gazının ilk vanasını çevireceğiz. TOGG'u yollarda göreceksiniz inşallah. Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini açacağız.

Kur korumalı ile döviz kurları üzerindeki oynaklığı kaldırdık. TL cinsi varlıklara eğilimi artırdık. Altın tasarruf sitemini de kurduk. Çok iyi gidiyor. Verileri paylaşacağız.

"ÜRÜN FİYATLARINI TAKİP EDEN DİJİTAL BİR SİSTEM YAPILMASINA KARAR VERDİK"

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan veren yeni biri dijital sistem yapılmasına karar verdik. Bu sistemle birlikte, fiyatların şişirilmesi, beklenti oluruşturulması ve stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız.

Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık. Enflasyonla mücadele timlerimiz birçok sektöre dair yaptığı detaylı risk çalışmalarıyla ülke genelinde netim yapmaya devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın salı günü, kabine toplantısından sonra söylediklerini aynı inançla burada tekrarlamak istiyorum. Bütün sıkıntıları bugüne kadar olduğu gibi yine biz çözeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kuru nasıl kontrol altına aldıysak enflasyonun da üstesinden biz geleceğiz.