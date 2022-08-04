Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı, bundan sonra da devam edecek. Devam eden trendle, Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş olacak." dedi.



Bakan Nebati, A Haber ve A Para ortak yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLARI BİR SÜREÇ YAŞANACAK"



Bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili konuşan Nebati, gelecek dönemde enflasyonun kalıcı hale gelmesini engelleyecek tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Umutlu olduğunu belirten Nebati, "Bu bir kuru umut değil. Ümitliyim çünkü Türkiye, salgın döneminde olduğu gibi bu dönemde de bulunduğu coğrafya itibarıyla öylesine başarılı bir sonuç elde edecek ki hepimiz şaşıracağız. Bundan yüzde 100 eminim.



Türkiye'nin potansiyelini anlamak istemeyenler, Türkiye'yi tanımayanlar, Türkiye'yi bilmeyenler ya da Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile 'ne olursa olsun, o gitsin de ülke batsın' diyenlerin, hayal kırıklığına uğrayacağı bir süreci yaşayacağız." diye konuştu.



"AĞUSTOSTA ENFLASYON BİR MİKTAR DAHA DÜŞÜK OLACAK"



Nebati, büyümeden taviz vermediklerini, bu durumda da enflasyonla mücadelenin biraz vakit aldığını kaydetti. Enflasyonla mutlaka mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Nebati, geliştirdikleri sistemlerle bu konuda gayret gösterdiklerini dile getirdi. Aralık ayından itibaren, enflasyonda baz etkisiyle düşüş trendi görüleceğine dikkati çeken Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Enflasyonun engellenmesi yönünde önemli adımlar atıyoruz, son iki aydır da piyasa bunu hissediyor. Bugün 2,37, önümüzdeki ay yani bu ağustos enflasyon bir miktar daha düşük olacak... Yıl sonunda aralık ayında olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalmazsak, petrol fiyatlarının gevşemesiyle, baz etkisiyle düşüş trendine girmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'şubat ve mart aylarında bunu daha net hissedeceğiz' evresine girmiş olacağız.



Yani önümüzdeki 6 aylık süreç enflasyonun daha da yükselmesini engelleyerek, belli bir patikada yoluna devam etmesi, aralık ayında baz etkisi ve bunun psikolojik olarak bize getireceği destekle enflasyonun iniş trendini yakalayarak, bunu devam ettirmesiyle de 2023 sonunda da belli bir seviyeye düşecek enflasyonu yakalayacağız."



"DOĞRUDAN YATIRIMLARLA CARİ AÇIK TAMAMEN KARŞILANACAK"



Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımlara da değinen Nebati, ülkeye doğrudan yatırımların geldiğini aktardı. Net rakam bildirmeyen Nebati, "Her hafta perşembe günü Merkez Bankası rezervini açıklar, geçen perşembe günkü rezervine bakın yarın açıklayacağı rezervine bakın, sonra ki haftaya da bakın. Bu iş başladı inşallah devam edecek. Nereden geldiğinin bir önemi yok, Türkiye güvenilir bir ülke. Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı, bundan sonra da devam edecek. Devam eden trendle, Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş olacak" diye konuştu.



Nebati, gelen ve gelecek olan doğrudan yatırımlarla, ülkenin cari açığının da tamamen karşılanmış olacağını belirtti.



Kur korumalı sistemde toplanan paranın 1,1 trilyon lirayı aştığını bildiren Nebati, bu enstrüman sayesinde insanların dolara yönelmesini engellediklerini kaydetti.