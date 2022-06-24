Bakan Nebati: GES'te talep beklentimizi aştı

Liralaşma stratejisi kapsamında son olarak çıkarılan ''Gelire Endeksli Senet''e (GES) talep beklentiyi aştı, 6,6 milyar TL'ye ulaştı.



Açıklama, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

Kayseri'de düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Nebati, 17-22 Haziran'da gerçekleşen talep toplamaya ilişkin, "GES'lere yönelik talep, tabana yayılarak 5 milyar TL'lik beklentimizin üzerine çıkmıştır, 6,6 milyar TL talep geldi" dedi.

Daha sonra bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, talebin tamamının karşılandığı vurgulanırken "83 bin 816 yatırımcıdan toplam 6 milyar 556 milyon 775 bin TL tutarında talep gelmiştir" denildi.