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Bakan Nebati: GES'te talep beklentimizi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ''Gelire Endeksli Senet''e (GES) talebin beklentiyi aştığını ve 6,6 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 24.06.2022 - 14:37

Bakan Nebati: GES'te talep beklentimizi aştı

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Liralaşma stratejisi kapsamında son olarak çıkarılan ''Gelire Endeksli Senet''e (GES) talep beklentiyi aştı, 6,6 milyar TL'ye ulaştı.

Açıklama, Hazine ve Maliye Bakanı 'den geldi.

Kayseri'de düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Nebati, 17-22 Haziran'da gerçekleşen talep toplamaya ilişkin, "GES'lere yönelik talep, tabana yayılarak 5 milyar TL'lik beklentimizin üzerine çıkmıştır, 6,6 milyar TL talep geldi" dedi.

Daha sonra bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, talebin tamamının karşılandığı vurgulanırken "83 bin 816 yatırımcıdan toplam 6 milyar 556 milyon 775 bin TL tutarında talep gelmiştir" denildi.

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