Bakan Nebati'den '500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı.



Bakan Nebati'ye 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılması için hazırlık yapıldığı yönündeki iddialar soruldu.



''HİÇBİR ŞEKİLDE BU YÖNDE BİR ÇALIŞMA DA İHTİYAÇ DA YOK''



Nebati iddialar için "Yanlış bilgi" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.



Tedavülde halen 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar bulunuyor.

Şu an tedavüldeki en büyük banknot 200 lira

Merkez Bankası sadece imzaları değiştirilmiş olan, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 lira banknotları 27 Nisan 2022'den itibaren tedavüle verme kararı almıştı

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