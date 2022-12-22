Bakan Nebati'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Ahmet Ergen

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretten memur ve emekli zammına, vergi indirimi beklentilerinden iş dünyasının kullanımına sunulacak yeni Kredi Garanti Fonu destekli finansman paketine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı.



İzmir'de gazetecilerle bir araya gelen Nebati, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için “Çalışan ve çalıştıranı tatmin edecek şekilde belirlenmesi faydalı olur” dedi.



“Türkiye ekonomisini taşıyan KOBİ’lerdir” diyen Bakan Nebati, “KOBİ’leri sıkıntıya sokmadan çalışanların haklarını alacakları uygun bir uzlaşı sağlanmalı” ifadelerini kullandı. Nebati, enflasyonu da dikkate alan bir düzenlemenin uygun olacağını söyledi.



Nebati, asgari ücrete bu yıl yapılan iki zammı da hatırlatarak, “Hesap yaparken bu yılki zammı ihmal etmeyelim. Bu yıl ciddi zam yaptık. Asgari ücrette artı 30 puan iyileşme oldu” diye konuştu



"MEMUR EMEKLİYE ENFLASYON FARKI VERİLECEK"



Memur ve emekliye yapılacak yılbaşı zammında “refah payı” olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Nebati, memurlara toplu sözleşme gereği ocak ve temmuz aylarında yüzde 8+6 oranında zam yapılacağını hatırlattı. Bakan, “Enflasyon farkını da vererek memur ve emeklinin zammı belli olacak” dedi.



Nebati, bu yıl memur ve memur emeklisine kümülatif bazda yüzde 80’nin üstünde zam yapıldığını belirterek, “Çalışan ve emekli memura enflasyonun üstüne 20 puan iyileştirme yapıldı. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile de önemli katkı sağlandı. Sağlık çalışanları başta olmak üzere iyileştirmeler yapıldı” diye konuştu.



"EYT'DE MALİYETLERİ VE DESTEKLERİ KONUŞUYORUZ"



EYT düzenlemesi için “Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar” diyen Nebati, “Biz çalışma bakanımızla maliyetleri konuşuyoruz. Bizim taraftan gelecek destekler olursa diye onu da konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.



"ÖTV İNDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Otomobil satışlarında ÖTV indirimi beklentisinin hatırlatılması üzerine Bakan Nebati, “ÖTV indirimi şu anda sözkonusu değil. Araçların zor bulunduğu bir dönemde ÖTV indirimi olmaz. Bu konuda herhangi bir çalışma olmayacak” diye konuştu.



"VERGİ İNDİRİMİNDE YERİMİZ KALMADI"



Nebati, diğer alanlarda vergi indirimi için ise “Vergi indirimlerinde oynayacak pek yerimiz kalmadı. Zaten mart ayından bu yana adımlarımızı attık” sözleriyle Motorlu Taşıtlar Vergisi dışında vergi indirimi olmayacağı mesajı verdi.



"KGF PAKETİ HAFTAYA AÇIKLANACAK"



Nebati, hazırlıkları uzun süredir devam eden Kredi Garanti Fonu paketiyle ilgili son durumu anlattı:



“KGF paketinde hemen hemen takvim netleşti. 250 milyar lirayı geçecek bir kullanım sağlanacak. 10’u ana, ayrıntılarıyla 14 başlıkta KGF paketini paylaşacağız. Hazırlıkarımız bitti. EYT ile ilgili kıdem tazminatı ödemelerinde finansman için de destek vereceğiz. Gayrımenkul alanında da hem üreticilere hem tüketicilere destek olacak. Yeni, farklı özellikli bir mortgage olacak. Orta ve alt gelirlilerin konuta ulaşımını sağlayacak önemli bir paket olacak. KGF paketi, fatura merkezli olacak. İstismarı en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz. Önceki seferlerde olduğu gibi kaynağı alıp dövize gitmesine izin vermeyeceğiz. Konut işinde operasyon yapmaya kalkana operasyonla karşılık veririz. Paketi önümüzdeki hafta ilan etmiş oluruz. Yılbaşından itibaren de kullanıma açmış oluruz.”



"BÜTÇEDE HEDEFLERİMİZİN ÖTESİNDEYİZ"



Nebati, bütçe konusunda da önemli mesajlar verdi. Seçim sürecini hatırlatan Nebati, “Seçime giden Türkiye’nin bütçeden hiçbir taviz vermediğini yıl sonunda göreceksiniz. Bütçede hedeflerimizin ötesindeyiz. Seçime bütçede rekorlarla gidiyoruz. Hedefi tutturmaktan da iyi bir sonuç açıklayacağız” dedi.



"ENFLASYON HER KESİMİN HİSSEDECEĞİ ŞEKİLDE DÜŞECEK"



“Bizi yoran tek şey enflasyon” diyen Nebati, “Enflasyonu inşallah yıl sonu hedefimiz olan yüzde 65 bandında kapatacağız. Toplumun her kesiminin hissedeceği şekilde aşağı inecek. Hazine uzmanlarının arazi taramalarına göre aralıkta da düşüş işaretleri var. Daha da düştüğünü göreceksiniz” diye konuştu.

